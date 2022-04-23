Eyüp Gencer, Gelecek’teki görevini bıraktı

Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ın basın danışmanı olarak göreve başlayan Eyüp Gencer, Başaran’dan sonra il başkanlığına getirilen Serap Çakır’a da danışmanlık yaptı. Gazeteci Eyüp Gencer, yaptığı yazılı açıklama ile İl Başkanı Çakır’ın danışmanlığını bıraktığını duyurdu.
“HER SON YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR”
Yazılı açıklamasında Gencer, “Yaklaşık iki yıldır yürütmekte olduğum Gelecek Partisi İl Başkan Danışmanlığı görevimi, İl Başkanımız Serap Çakır ile karşılıklı konuşup anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayım. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu tür yol ayrılıkları bizim mesleğimizin bir parçasıdır. Her son da yeni bir başlangıçtır. En kısa sürede aranıza dönmek dileğiyle, selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.