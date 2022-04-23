Eyüp Gencer, Gelecek’teki görevini bıraktı

Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ın basın danışmanı olarak göreve başlayan Eyüp Gencer, Başaran’dan sonra il başkanlığına getirilen Serap Çakır’a da danışmanlık yaptı. Gazeteci Eyüp Gencer, yaptığı yazılı açıklama ile İl Başkanı Çakır’ın danışmanlığını bıraktığını duyurdu.

“HER SON YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR”

Yazılı açıklamasında Gencer, “Yaklaşık iki yıldır yürütmekte olduğum Gelecek Partisi İl Başkan Danışmanlığı görevimi, İl Başkanımız Serap Çakır ile karşılıklı konuşup anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayım. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu tür yol ayrılıkları bizim mesleğimizin bir parçasıdır. Her son da yeni bir başlangıçtır. En kısa sürede aranıza dönmek dileğiyle, selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.