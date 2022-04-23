23 Nis 2022 - 22:49- Gündem G: 23 Nis 2022 - 22:51

İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Nisan 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Nisan’a ait verilere göre, 137 bin 853 test yapıldı. Güncel verilere göre, 2 bin 654 yeni vaka tespit edilirken 16 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 17 bin 524 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Nisan verilerine göre, dün 149 bin 252 test yapılmıştı. Dün, 2 bin 898 vaka tespit edilirken, 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 bin 693 kişi sağlığına kavuşmuştu.

23 Nis 2022 - 22:49 - Gündem

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