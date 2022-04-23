Öztürk'ten Fethiye Caddesi açıklaması: Salı günü bitecek

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, Fethiye Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Öztürk, caddedeki çalışmaların Salı günü biteceğini belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR

Öztürk'ün açıklaması şöyle: "Fethiye Caddesi ve yan yollardaki çalışmalar salı gününden itibaren sonlanıyor. Bayram nedeni ile İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile esnafımızın isteği üzerine görüştük ve kendisi kabul etti. Kendisine teşekkür ederiz. Bu süreç içinde yola asfalt kırığı atılarak üstünden silindirle geçilecek ve düzleştirilecektir. Beton atma işi gece iftar sonrası yapılacak. Ve Pazartesiden itibaren tüm esnaf arkadaşlarımız ürünlerini dışarıya koyabilirler.

KAZANAN ESNAF OLACAK

Belki zorlandık bu süreçte hem Yürüyüş Yolu hem de Fethiye Caddesi ara sokaklar için ama tüm herkes İzmit’in güzelleşmesi ve daha iyi bir şehir olma yolunda adım adım gidilmekte. Ama sonunda kazanan esnaf olacaktır. Tüm esnaf arkadaşlarımıza bu süreçte gösterdikleri sabır için teşekkür ederiz. Tüm esnafımıza pandemi döneminden beri ilk bayramı olmasından dolayı hayırlı işler dilerim."