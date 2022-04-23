23 Nis 2022 - 23:00- Gündem G: 23 Nis 2022 - 23:04

Öztürk'ten Fethiye Caddesi açıklaması: Salı günü bitecek

İKM Başkanı Murat Öztürk, Fethiye Caddesi ve yan yollardaki çalışmaların Salı günü biteceğini açıkladı
Öztürk'ten Fethiye Caddesi açıklaması: Salı günü bitecek mask

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, Fethiye Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Öztürk, caddedeki çalışmaların Salı günü biteceğini belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR

Öztürk'ün açıklaması şöyle: "Fethiye Caddesi ve yan yollardaki çalışmalar salı gününden itibaren sonlanıyor. Bayram nedeni ile İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile esnafımızın isteği üzerine görüştük ve kendisi kabul etti. Kendisine teşekkür ederiz. Bu süreç içinde yola asfalt kırığı atılarak üstünden silindirle geçilecek ve düzleştirilecektir. Beton atma işi gece iftar sonrası yapılacak. Ve Pazartesiden itibaren tüm esnaf arkadaşlarımız ürünlerini dışarıya koyabilirler.

KAZANAN ESNAF OLACAK

Belki zorlandık bu süreçte hem Yürüyüş Yolu hem de Fethiye Caddesi ara sokaklar için ama tüm herkes İzmit’in güzelleşmesi ve daha iyi bir şehir olma yolunda adım adım gidilmekte. Ama sonunda kazanan esnaf olacaktır. Tüm esnaf arkadaşlarımıza bu süreçte gösterdikleri sabır için teşekkür ederiz. Tüm esnafımıza pandemi döneminden beri ilk bayramı olmasından dolayı hayırlı işler dilerim."

23 Nis 2022 - 23:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.393.629 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eyüp Gencer, Gelecek’teki görevini bıraktı mask
Eyüp Gencer, Gelecek’teki görevini bıraktı
Toyota, "Garanti ON" uygulaması ile Türkiye'de bir ilke imza atıyor mask
Toyota, "Garanti ON" uygulaması ile Türkiye'de bir ilke imza atıyor
Yıldız Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu mask
Yıldız Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu
UlaşımPark, Ramazanda yolcularını unutmadı mask
UlaşımPark, Ramazanda yolcularını unutmadı
Bakan Özer: Nenehatun’a 24 derslikli okul yapılacak mask
Bakan Özer: Nenehatun’a 24 derslikli okul yapılacak
Yıldızlı: Tüm kademelerimizle yanınızdayız mask
Yıldızlı: Tüm kademelerimizle yanınızdayız
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL