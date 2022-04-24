Kartepe'de bulunan Köseköy Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesi'nin gençleri arasında bir kaç gün önce kavga çıktı. Bu akşamda gerginlik üst seviyeye çıkınca, bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle son buldu. Toplanan kalabalığı ise polis ekipleri anonslar yaparak dağıtmaya çalıştı. Polis, mahallede nöbet tutarken, kalabalık bir süre bekledikten sonra dağıldı.
24 Nis 2022 - 09:10- Asayiş Güncelleme: 24 Nis 2022 - 09:16
İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti
Kartepe'de iki mahallenin gençleri arasında bir kaç gündür devam eden kavgalar sebebiyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toplanan kalabalığı anonslar ile dağıtmaya çalıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.