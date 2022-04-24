24 Nis 2022 - 09:13- Asayiş G: 24 Nis 2022 - 09:15

Demir çalarken suçüstü yakalandılar!

Başiskele'de 3 adet inşaattan demir malzeme çalan hırsızlar, başka bir inşaatta hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Demir çalarken suçüstü yakalandılar! mask
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Olay, Başiskele ilçesinde 9 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan 3 farklı inşaattan demir malzemelerin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler, şahısların kimliğini tespit ederek takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, isimleri E.K. (33) ve B.T. (26) olduğu öğrenilen 2 şahıs, 23 Nisan tarihinde saat 05.30 civarında yine bir inşaata hırsızlık için girdikleri sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 4 ayrı hırsızlık suçuyla gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

24 Nis 2022 - 09:13 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

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