Demir çalarken suçüstü yakalandılar!

Olay, Başiskele ilçesinde 9 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan 3 farklı inşaattan demir malzemelerin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler, şahısların kimliğini tespit ederek takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, isimleri E.K. (33) ve B.T. (26) olduğu öğrenilen 2 şahıs, 23 Nisan tarihinde saat 05.30 civarında yine bir inşaata hırsızlık için girdikleri sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 4 ayrı hırsızlık suçuyla gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.