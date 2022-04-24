Kartepe Beycemal deresi 2.etabının ıslahı yapılıyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı yatırımlar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe Köseköy ile Rahmiye Mahalleleri arasında yer alan Beycemal deresinin düzenli akışını sağlamak ve çevre ile insan sağlığı için tehdit oluşturulmaması için ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor.

BİRÇOK DERE ISLAH EDİLDİ.

Samanlı dağlarının eteklerinde yer alan Kartepe ilçesinde, yüzey sularının aktığı birçok dere bulunuyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte son dönemlerde meydana gelen ani yağışlar sonucu, yüzey sularının toplandığı dereler yetersiz kalıyor ve insan ile çevre sağlığı için tehlike oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de, sürekli nüfusu ve yerleşim alanı artan ilçenin birçok bölgesinde yer alan derelerde ıslah çalışmaları gerçekleştirerek düzenli akışlarını sağladı çevre ile uyumlu hale getirdi.

TAŞ DUVAR VE MENFEZLER YAPILACAK

Yatırım programı kapsamında Kartepe’de yağmursuyu hattı ile dere ıslahı çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, ilçeye bağlı Köseköy ile Rahmiye Mahalleleri arasında Beyazgül Sokak üzerinde bulunan Beycemal deresinin düzenli akışını sağlamak için ıslah çalışmalarına başladı. Devam eden imalat çalışmaları kapsamında derede taş duvar olarak toplam 663 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılacak. Ayrıca, çeşitli çaplarda 35 metre uzunluğunda kutu menfez ve 133 metre uzunluğunda U kesit menfez, 1600 ve 1200 mm çaplarında 695 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile dereyi kirlilikten arındırmak ve atık suları toplamak için de 50 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edilecek.

TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK.

Bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen ıslah çalışması ile birlikte derenin düzenli akışı sağlanacak, kirlilikten arındırılacak ve insan ile çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Beycemal deresinin Köseköy Mahallesinde geçen kısmında ıslah çalışmalarını tamamlamıştı.

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