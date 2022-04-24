Kuşçulardan üyelerine 300 kişilik iftar

Kocaeli Ornitoloji Derneği (Kuşçular) yeni Başkanı Burak Eseroğlu geleneksel olarak düzenlenen iftar programını gerçekleştirdi. Derince’de düzenlenen iftar programına yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen programdan eski başkanlar ve üyeler yeni seçilen Başkan Burak Eseroğlu’na hem hoş geldin hem de teşekkür etti. Eseroğlu da katılan tüm üye ve ailelerine teşekkür etti.