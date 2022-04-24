Kuşçulardan üyelerine 300 kişilik iftar

Kocaeli Ornitoloji Derneği (Kuşçular) yeni Başkanı Burak Eseroğlu geleneksel olarak düzenlenen iftar programını gerçekleştirdi. Derince’de düzenlenen iftar programına yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen programdan eski başkanlar ve üyeler yeni seçilen Başkan Burak Eseroğlu’na hem hoş geldin hem de teşekkür etti. Eseroğlu da katılan tüm üye ve ailelerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.