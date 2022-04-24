24 Nis 2022 - 09:34- Gündem G: 24 Nis 2022 - 09:35

Büyükşehir, uluslararası öğrencilere gıda kolisi dağıttı

Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Ramazan için gıda kolisi yardımı yaptı.

Büyükşehir, uluslararası öğrencilere gıda kolisi dağıttı mask

Farklı ülkelerden eğitim için Kocaeli’ne gelen uluslararası öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. Bu kapsamda 106 ülkeden eğitim için Kocaeli’ne gelerek Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere Ramazan ayı sebebiyle gıda kolisi gönderildi.

120 GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Kocaeli’ne farklı ülkelerden eğitim almak için gelen öğrencilere her anlamda yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Öğrenci Birimi, Ramazan ayı sebebiyle öğrenci evinde kalan öğrencilere 1-15 Nisan tarihleri arasında 120 gıda kolisi yardımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin Kocaeli’ye alışmasını kolaylaştırmak ve yabancılık çekmeden eğitim hayatlarını sürdürmeleri için Uluslararası Öğrenci Birimi hem kendi bünyesinde hem de Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Üniversitesi ile birlikte çeşitli projeler yürütüyor.

24 Nis 2022 - 09:34 - Gündem

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