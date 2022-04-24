Büyükşehir, uluslararası öğrencilere gıda kolisi dağıttı

Farklı ülkelerden eğitim için Kocaeli’ne gelen uluslararası öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. Bu kapsamda 106 ülkeden eğitim için Kocaeli’ne gelerek Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere Ramazan ayı sebebiyle gıda kolisi gönderildi.
120 GIDA KOLİSİ DAĞITILDI
Kocaeli’ne farklı ülkelerden eğitim almak için gelen öğrencilere her anlamda yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Öğrenci Birimi, Ramazan ayı sebebiyle öğrenci evinde kalan öğrencilere 1-15 Nisan tarihleri arasında 120 gıda kolisi yardımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin Kocaeli’ye alışmasını kolaylaştırmak ve yabancılık çekmeden eğitim hayatlarını sürdürmeleri için Uluslararası Öğrenci Birimi hem kendi bünyesinde hem de Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Üniversitesi ile birlikte çeşitli projeler yürütüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.