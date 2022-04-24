Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu  

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif ayı münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personeli ile iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Başkan Kocaman’ın yanı sıra Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan’da katıldı.
ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK
İftar programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bugün iftar sofrasında sağlık çalışanlarımızla bir aradayız. Sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışan, çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımız son iki yılımıza damgasını vuran Korona virüs sürecinde gerçekten meşakkatli, son derece sancılı günler geçirdiler” açıklamasında bulundu.
HER ZAMAN DESTEK VERDİK
Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle ancak telefon ekranından hasret gider durumunda kaldılar. İnşallah bu salgın bitme noktasında gelmiştir. İnşallah böyle bir durum bir daha yaşanmasın. Bu süreçte imkanlarımız dahilinde sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif ayı münasebetiyle bir araya geldik. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.