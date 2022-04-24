6'lı ittifak dağılıyor mu?

Chp, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masa, görüşmelerine devam ediyor. Masadaki üyeler arasında yer alan Demokrat Parti'nin lideri Gültekin Uysal, geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı hakkında, "Cumhurbaşkanı adayı 20 yıllık AK Parti iktidarına ortak olmamış biri olmalı" paylaşımı yapmıştı. Bu ifadelerin Davutoğlu cephesinde kırgınlık yarattığı ifade edildi. Uysal, önceki günlerde Davutoğlu'nu ziyaret etti, bugün de önemli açıklamalarda bulundu.
"SAFSATA İLE MASAYI DAĞITMAK İSTİYORLAR"
Sözcü'den Emin Özgönül'e konuşan Uysal, 6'lı masanın dağılacağı iddiaları hakkında, "Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır. Bizim irademiz, milletin derinleşen toplumsal talebi ve beklentisi var. İktidar, muhalefeti bölüp parçalamak üzerine bir gelecek planlıyor. Safsata ve kara propaganda ile masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna" dedi.
"6 LİDER ARASINDA SAMİMİYET VAR"
6 lider arasındaki samimiyete dikkat çeken Uysal, "6 lider arasında çok samimi ve medeni bir ortam, duygu birlikteliği var. Bizim bulunduğumuz ortamda sıcak rüzgarlar eser. Sayın Bakan, Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkan resmiyeti de olmaz" diye konuştu.
GÜLTEKİN UYSAL EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANIYORLAR
Diğer yandan 6'lı masayı oluşturan partiler, bugün 3. kez toplanacak. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek görüşmenin iftar saatiyle birlikte başlaması bekleniyor.
Kaynak: Sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mert - O masa çatlamaz kırılmaz parçalanmaz doğru gövdesinde omurgasında pkk/hdp var un ufak olabilir
Erol Çelikbilek - Demokrat Parti omurgası bu kdardır. Bunu CHP'nin kentte sözde ileri gelenlerine anlatın Murat Öztürk sevdasını bıraksınlar. Kaç oyları var?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.