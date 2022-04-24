24 Nis 2022 - 10:20- Spor G: 24 Nis 2022 - 10:21

Gölcük’te Ulusal Egemenlik futsal turnuvası

Erdem ÖVÜÇ
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Gölcük’te Ulusal Egemenlik futsal turnuvası mask
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Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Futsal Turnuvası’nda dereceye giren okul takımları, düzenlenen törende ödüllendirildi.

23 OKULDAN 276 ÖĞRENCİ KATILDI

Gölcük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenenFutsalTurnuvası’nda öğrencilerden oluşan takımlar hünerlerini sergiledi.Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, “Gölcük’te Öğrenciysen” projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya 23 okuldan 276 öğrenci katıldı. 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu’nda 3 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmada dereye giren takımlara, ödülleri düzenlenen törenle verildi.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen törene Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ak Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Turnuvada dereceye giren takımlar; madalya ve ödüllerini, Başkan Sezer ve beraberindeki heyetin elinden aldılar.

DERECELER

Lise Genç Kızlar

1. Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi

2. Çakabey Anadolu Lisesi

3. İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Lise Genç Erkekler

1. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi

2. 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

3. Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Ortaokul Yıldız Erkekler

1. Gölcük İmam Hatip Ortaokulu

2. Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu

3.Yazlık Uluslararası dostluk Ortaokulu 3.

24 Nis 2022 - 10:20 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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