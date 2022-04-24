Darıca Battalgazi Caddesi sıcak asfaltla buluşturuldu  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezi, mahalle ve köy ayrımı gözetmeden ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam ediyor. ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında kent genelindeki vatandaşların rahat ve mutlu bir şekilde yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, kentin pek çok noktasında yol konforu sağlıyor. Bu bağlamda vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Büyükşehir, kentin prestijli caddelerini sıcak asfalt ile buluşturuyor.

BİN TON ASFALT SERİLDİ

Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de havaların ısınması ile asfalt çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerek altyapı çalışmaları gerekse bu yıl ağır geçen kış şartlarından dolayı asfaltı bozulan yolları yenileyerek Kocaeli’ne yakışır hale getiriyor. Bu kapsamda yoğun bir mesai harcayan ekipler, Darıca’da Şehit Gaffar Okan Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında kalan Battalgazi Caddesi’nde yolun bozulan 400 metrelik kısmını bin ton sıcak asfalt dökerek yeniledi.

GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELDİ

Asfalt işlemi sonrasında cadde vatandaşların kullanımına sunulurken, çevre esnafı ve araç sürücüleri bölgenin tekrar güvenli ve konforlu hale gelmesinden dolayı Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde asfalt çalışmalarını plan ve program dahilinde sürdürmeye devam edecek.