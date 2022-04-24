24 Nis 2022 - 10:43- Ekonomi G: 24 Nis 2022 - 10:46

Bayram şekerleri de yüzde 40 zamlandı!

Şeker zamlarından bayram şekerleri de nasibini aldı. Bu Ramazan Bayramı şeker yaklaşık yüzde 40 zamlı alınacak.

Bayram şekerleri de yüzde 40 zamlandı! mask

Şeker hammaddesine gelen zamlar ve maliyet artışları  ile birlikte tüketici bayramı da zamlı şekerlerle kutlayacak. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ortalama 25 bin ton şeker tüketen Türk halkının bu pazara yaptığı harcamanın bu yıl 850 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Pandemi etkisinin azalmasıyla bayram ziyaretlerinde artış beklediklerini söyleyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Türkiye'de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünün 850 milyon TL olduğunu belirtti.

"4 TL'YE ALDIĞIMIZI 12 TL'YE ALIYORUZ"
“Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 2.47 kilogram, Türkiye'de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton” bilgisini veren Karagöz, “Bu yıl fiyatlara yüzde 40 zam yaptık. Geçen sene üretim için 4 TL'ye aldığımız şekeri 12 TL'ye alıyoruz. Fiyat artışına gitmek zorunda kaldık” diye konuştu. Pandemi öncesine göre son iki yılda bayram ziyaretlerde azalma yaşandığını ancak bu yıl burada  bir toparlanma beklendiğini kaydeden Karagöz, tüketimin yüzde 60'ının Ramazan Bayramı'nda yüzde 40'ının ise Kurban Bayramı'nda gerçekleştiğini aktardı.

24 Nis 2022 - 10:43 - Ekonomi

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