Bayram şekerleri de yüzde 40 zamlandı!

Şeker hammaddesine gelen zamlar ve maliyet artışları ile birlikte tüketici bayramı da zamlı şekerlerle kutlayacak. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ortalama 25 bin ton şeker tüketen Türk halkının bu pazara yaptığı harcamanın bu yıl 850 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Pandemi etkisinin azalmasıyla bayram ziyaretlerinde artış beklediklerini söyleyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Türkiye'de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünün 850 milyon TL olduğunu belirtti.
"4 TL'YE ALDIĞIMIZI 12 TL'YE ALIYORUZ"
“Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 2.47 kilogram, Türkiye'de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton” bilgisini veren Karagöz, “Bu yıl fiyatlara yüzde 40 zam yaptık. Geçen sene üretim için 4 TL'ye aldığımız şekeri 12 TL'ye alıyoruz. Fiyat artışına gitmek zorunda kaldık” diye konuştu. Pandemi öncesine göre son iki yılda bayram ziyaretlerde azalma yaşandığını ancak bu yıl burada bir toparlanma beklendiğini kaydeden Karagöz, tüketimin yüzde 60'ının Ramazan Bayramı'nda yüzde 40'ının ise Kurban Bayramı'nda gerçekleştiğini aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.