24 Nis 2022 - 10:45- Gündem G: 24 Nis 2022 - 10:48

3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak.

3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak mask

Akademinin internet sitesinden konuyla ilgili duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruya göre;
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu  ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

Bekçiler 81 ilde istihdam edilecek 81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak. AA'nın haberine göre, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri  bir tarihte açıklanacak.
# bir, ile

24 Nis 2022 - 10:45 - Gündem

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