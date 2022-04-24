24 Nis 2022 - 10:47- Gündem G: 24 Nis 2022 - 10:49

Hafta ortasına dikkat: Yağışlı günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta hakim olan güneşli hava hafta ortasından ara verecek. Anadolu'da birçok şehirde kuvvetli yağmur görülecek.
Hafta ortasına dikkat: Yağışlı günler geliyor mask
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Serin günlerle geçen nisan ayının sonlarına gelirken güneşli hava yurdun birçok şehrinde kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre güneşli hava hafta ortasına kadar sürecek. Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da sağanak yağmur bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir’in doğu, Yozgat’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

24 Nis 2022 - 10:47 - Gündem

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