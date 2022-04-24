Hafta ortasına dikkat: Yağışlı günler geliyor

Serin günlerle geçen nisan ayının sonlarına gelirken güneşli hava yurdun birçok şehrinde kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre güneşli hava hafta ortasına kadar sürecek. Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da sağanak yağmur bekleniyor.
YEREL YAĞIŞLAR KENDİNİ GÖSTERECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir’in doğu, Yozgat’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.