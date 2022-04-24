Bu cumartesi iyi geçmedi

Kocaelispor alt yapı takımları cumartesi mesaisinde istediği skorları elde edemedi.
ÇOK YAZIK OLDU
Yeşil siyahlıların 16 ve 17 takımları Beşiktaş ile Vinsan’da karşılaştı. 16’lar çok iyi mücadele ettiği karşılaşmayı ikinci yarıda yediği golle 1-0 kaybetti. 17’ler Bura’nın nefis golü ile öne geçti ancak kısa bir süre sonra İslam’ın golüne engel olamadı. Devre 1-1 biterken Kocaelispor’un 6 net pozisyonu çizgiyi geçmedi. İkinci yarıda orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 66. dakikasında Muhammet Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi. Yeşil siyahlılar son bölümde 2 tehlikeli atak geliştirse de beraberliği bulamadı ve mücadeleyi 2-1 kaybetti.
ERZURUM’DA KRİZ!
Kocaelispor U-19 takımı ise Erzurum deplasmanındaydı. Maçın henüz 30. saniyesinde kalesinde golü gören yeşil siyahlılar 90 dakika boyunca oyunun hakimi olsa da bir türlü ağları görmedi. Hakemin berbat yönetimi zeminin tarla gibi olması da Kocaelispor’un oyununu etkiledi. Öte yandan Erzurum tarafı Kocaelispor’un görevli yöneticileri ve personeline akreditasyonlarını basmadığı için maç öncesi kriz yaşandı.
SKORLAR
Kocaelispor U-16 – Beşiktaş U-16: 0-1
Kocaelispor U-17 – Beşiktaş U-17: 1-2
Erzurum U-19 – Kocaelispor U-19: 1-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.