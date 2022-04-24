Bu cumartesi iyi geçmedi

Kocaelispor alt yapı takımları cumartesi mesaisinde istediği skorları elde edemedi.

ÇOK YAZIK OLDU

Yeşil siyahlıların 16 ve 17 takımları Beşiktaş ile Vinsan’da karşılaştı. 16’lar çok iyi mücadele ettiği karşılaşmayı ikinci yarıda yediği golle 1-0 kaybetti. 17’ler Bura’nın nefis golü ile öne geçti ancak kısa bir süre sonra İslam’ın golüne engel olamadı. Devre 1-1 biterken Kocaelispor’un 6 net pozisyonu çizgiyi geçmedi. İkinci yarıda orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 66. dakikasında Muhammet Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi. Yeşil siyahlılar son bölümde 2 tehlikeli atak geliştirse de beraberliği bulamadı ve mücadeleyi 2-1 kaybetti.

ERZURUM’DA KRİZ!

Kocaelispor U-19 takımı ise Erzurum deplasmanındaydı. Maçın henüz 30. saniyesinde kalesinde golü gören yeşil siyahlılar 90 dakika boyunca oyunun hakimi olsa da bir türlü ağları görmedi. Hakemin berbat yönetimi zeminin tarla gibi olması da Kocaelispor’un oyununu etkiledi. Öte yandan Erzurum tarafı Kocaelispor’un görevli yöneticileri ve personeline akreditasyonlarını basmadığı için maç öncesi kriz yaşandı.

SKORLAR

Kocaelispor U-16 – Beşiktaş U-16: 0-1

Kocaelispor U-17 – Beşiktaş U-17: 1-2

Erzurum U-19 – Kocaelispor U-19: 1-0