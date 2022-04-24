24 Nis 2022 - 11:46- Gündem G: 24 Nis 2022 - 11:48

Büyükşehir, yazar Tuğtağ’ı 23 Nisan’da çocuklarla buluşturdu

Kaptan Pengu ile eğlendiler, çocuk yazarı Tuğtağ ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.
Büyükşehir, yazar Tuğtağ’ı 23 Nisan’da çocuklarla buluşturdu mask

Çocuk kitapları yazarı Melih Tuğtağ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklerde çocuklarla bir araya geldi. Yazar Tuğtağ ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren çocuklar, Kaptan Pengu Müzikali ile de eğlenceli dakikalar geçirdi.

TUĞTAĞ BİLGİEVİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencileri katıldı. Bilgievi öğrencileriyle 23 Nisan gibi son derece önemli bir günde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren yazar Melih Tuğtağ, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

YAZARLIK SERÜVENİ ÇOCUKKEN BAŞLADI

Çocuk kitaplarının sevilen yazarı Melih Tuğtağ söyleşide yazar olmaya çocukken karar verdiğini söyledi.  Küçük yaşlarda yazmaya başladığını kaydeden Melih Tuğtağ, kitap okuyarak yazma sevgisinin gelişeceğini ifade etti. Yazar ayrıca çocuklara yazı türleri arasındaki farklar konusunda detaylı bilgi verdi. Hayal gücünün önemine değinen Melih Tuğtağ, hayal gücünün yazıya aktarılmasının son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi. Söyleşinin sonunda Bilgievi öğrencilerinden gelen soruları yanıtlayan yazar, kendisini çocuklarla bir araya getirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KAPTAN PENGU İLE KEYİFLİ DAKİKALAR

Çocuklar söyleşinin ardından Kaptan Pengu Çocuk Müzikalini izledi. İnteraktif müzikalde minikler hem eğlendi hem de doyasıya şarkılar söyleyerek dans etti.

24 Nis 2022 - 11:46 - Gündem

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