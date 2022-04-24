24 Nis 2022 - 11:47- Gündem G: 24 Nis 2022 - 11:50

Bayram tatili uzayacak mı? Gözler toplantıda

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe’de toplanacak. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak. Kabinede ayrıca Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler de ele alınacak.
Bayram tatili uzayacak mı? Gözler toplantıda mask

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor. Toplantıda  Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor. 

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

OPERASYONLARDA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek. Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

24 Nis 2022 - 11:47 - Gündem

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