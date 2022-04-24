“Kahramanlarımız gönüllerimizde baki kalacaktır”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazilerimizi iftarda ağırladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından TRYP by Wyndham Otel’de organize edilen iftara Başkan Hürriyet’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu, Hakan Yalçın, Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam, Muharip Gaziler Derneği, Kocaeli Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

“BU TOPRAKLAR UĞRUNA MÜCADELE ETTİLER”

İftar sonrası konuşan Başkan Hürriyet, “Bu akşam şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle hem dayanışma hem gönül birlikteliği kurmak adına bir araya geldik. Siz, babanız, eşiniz ya da kardeşiniz bu topraklar uğruna canını hiçe sayarak mücadele etti. Biz de İzmit Belediyesi olarak yaptığımız her çalışmada özellikle şehit aileleri ve gazilerimize öncelik tanıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum” dedi.

“ RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLUYORUM”

Devamında Hürriyet, “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını yaşatmak adına mücadele eden kahramanlarımız gönüllerimizde daima baki kalacaktır. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Ailelerinizle sağlıklı, huzurlu, bol gülümsemeleri nice bayramlar diliyorum” dedi. Programda ayrıca, 81 ili tek nefeste saymasıyla ünlü olan Kandıralı Kıbrıs Gazisi İbrahim Gökdemir’in oğlu Barış Gökdemir’in gerçekleştirdiği performans da büyük alkış aldı.