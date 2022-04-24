23 Nisan, Karamürsel’de büyük coşkuyla kutlandı

Karamürsel’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve ilçe protokolü hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.



GÖSTERİLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması ile birlikte, bayram kutlamaları Kaymakam Hikmet Özbağcı İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından okulun bahçesinde düzenlenen şiir, ront, halk oyunu ve koro gösterileri ile devam etti. Program, yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerin verilmesi ile sona erdi. Karamürsel Belediyesi kordon mevkiinde uçurma, Karagöz ile Hacivat, balon kukla şov, illüzyon digital poi ve ateş gösterisi, jonglor gösterisi, animatörler, pamuk şeker ve macun ikramı gibi etkinliklerin yer aldığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi.