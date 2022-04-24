24 Nis 2022 - 15:17- Gündem G: 24 Nis 2022 - 15:18

Bağımsız Fotoğrafçılar, 23 Nisan’ı köy çocuklarıyla geçirdi

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, “23 Nisan’da 23 Çocuk ve 23 Fotoğraf Projesi” kapsamında İzmit’in Hakkaniye Köyü’ndeki bayram törenine katılarak çocuklar için Fotoğraf Atölyesi oluşturdu

Bağımsız Fotoğrafçılar, 23 Nisan’ı köy çocuklarıyla geçirdi mask

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmit’in Hakkaniye Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen çocuk şenliğine civar köylerden okul servisleriyle gelen çok sayıdaki ilk ve ortaokul öğrencisi, velileri, okul öğretmenleri ve Hakkaniye Köyü sakinleri katıldı. Atatürk’ün yurt ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı bayramda törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından etkinlikler ve yarışmalar adeta bir şenlik havasında gerçekleşti.

FOTOĞRAF ÇEKMEYİ ÖĞRENDİLER

KBFTD üyeleri, Kocaeli Kent Konseyi ve Kadın Meclisi’nden katılımcılar da çocuklara bu anlamlı günlerinde eşlik ettiler. Atölye çalışmaları sırasında KBFTD üyeleri kendilerine ait fotoğraf makinelerini çocuklara verip nasıl kullanılacağını öğrettiler. İlk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı atölye çalışması, KBFTD yönetiminin “23 Nisan’da 23 Çocuk 23 Fotoğraf” başlığı altında tasarlayıp oluşturduğu bir projeden doğdu. Çocukların çektiği fotoğraflar arasından seçilenlerden bir sergi açılacak.

24 Nis 2022 - 15:17 - Gündem

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