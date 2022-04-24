TBMM’nin kuruluşunun 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Körfez’de coşkuyla kutlandı. Çelenk bırakma töreni sonrasında Körfez’de kutlamaların adresi Alpaslan Türkeş Stadı oldu. Kutlamalara Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, kurum müdürleri ve siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ALKIŞLAR ÇOCUKLARA

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, çeşitli sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra tüm öğrenciler bando eşliğinde gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi. Program, step, jimnastik ve halk oyunları gösterisi ile okul korosunun seslendirdiği şarkılar ile devam etti. Çocukların yan yana durarak tişörtleri ile oluşturduğu “23 Nisan Atatürk’ten Armağan” yazılı gösterisi büyük alkış aldı.