24 Nis 2022 - 15:18- Gündem G: 24 Nis 2022 - 15:19

Dilovası'nda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümü, Dilovası’nda coşkuyla kutlandı

Dilovası'nda 23 Nisan coşkusu mask

Dilovası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, belediye önündeki meydanda Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başladı. Kutlama etkinlikleri daha sonra Polisan Spor Salonu’nda devam etti. Törene Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Kapalı Spor Salonu’ndaki kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Ardından öğrencilerin hazırladıkları gösteriler, şiirler büyük beğeni topladı. Folklor ekibinin oyunları da izleyenlerden bol alkış alırken daha sonra 23 Nisan konulu kompozisyon, şiir, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri  tarafından verildi.

24 Nis 2022 - 15:18 - Gündem

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