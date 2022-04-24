Dilovası'nda 23 Nisan coşkusu

Dilovası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, belediye önündeki meydanda Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başladı. Kutlama etkinlikleri daha sonra Polisan Spor Salonu’nda devam etti. Törene Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
Kapalı Spor Salonu’ndaki kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Ardından öğrencilerin hazırladıkları gösteriler, şiirler büyük beğeni topladı. Folklor ekibinin oyunları da izleyenlerden bol alkış alırken daha sonra 23 Nisan konulu kompozisyon, şiir, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.