İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’ni (İZGİM) ziyaret eden Ulugazi İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yapıldı. Çocuklar şarkılar eşliğinde dans ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönüllerince kutladılar. 23 Nisan etkinliğinin ardından minik öğrenciler Çocuk Kütüphanesi’ni inceleme fırsatı buldu. Seçtikleri bir hikâye kitabını öğretmenlerinden dinleyen miniklere ziyaretleri sonunda katılım sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.
24 Nis 2022 - 15:19- Gündem Güncelleme: 24 Nis 2022 - 15:20
İZGİM’den Ulugazili öğrencilere 23 Nisan sürprizi
İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’ni (İZGİM) ziyaret eden Ulugazi İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yapıldı. Çocuklar şark...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.