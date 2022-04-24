İZGİM’den Ulugazili öğrencilere 23 Nisan sürprizi

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’ni (İZGİM) ziyaret eden Ulugazi İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yapıldı. Çocuklar şarkılar eşliğinde dans ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönüllerince kutladılar. 23 Nisan etkinliğinin ardından minik öğrenciler Çocuk Kütüphanesi’ni inceleme fırsatı buldu. Seçtikleri bir hikâye kitabını öğretmenlerinden dinleyen miniklere ziyaretleri sonunda katılım sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.