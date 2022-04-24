Emekli bürokrat Avcı dostlarıyla iftarda buluştu

Eski bürokrat Nuri Avcı’nın Kocaeli Öğretmenevi'nde gerçekleşen iftarına katılım yoğun oldu. 85 yaşındaki Nuri Avcı; davetine gelen dostlarına ayrı ayrı teşekkür etti. İftarın duasını İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı yaptırdı. İftarda ayva tatlısı da ikram edildi.
İFTARA KATILANLAR
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Coşkun
Eski Yalova İl Jandarma Komutanı Osman Aslan
KBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu
Yalova Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan
Ansan Hidrolik’in sahibi Ali Canayakın
İşadamı Ömer Efe
KOÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özgur Bayram Soylu
Akça Koca Kültür Platformu YİK Başkanı Ahsen Okyar
Derince EAH Başhekim Yardımcısı Dr. Gökhan Nalbant
Op. Dr. Betül Nalbant
Eski KBB İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara
Psikolog Faruk Avcı
Seka Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Semra Alacam Köksal
Makine Mühendisi Özgür Köksal
İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu
Av. Ruhittin Sönmez
İşadamı Sami Kırcı
Eski Kocaeli Defterdarı Süleyman Dal
Yalova Kabaklı Köyü Muhtarı Çetin Kaya
Suboru Bayii R. Sezer Aydın ve eşi katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.