24 Nis 2022 - 15:19- Gündem G: 24 Nis 2022 - 15:21

Emekli bürokrat Avcı dostlarıyla iftarda buluştu

Emekli bürokrat Nuri Avcı, çeyrek asrı geçen zamandır ve istikrar içinde sürdürdüğü geleneksel iftarında Yalova, İstanbul ve Kocaeli’den katılan dostlarını ağırladı

Emekli bürokrat Avcı dostlarıyla iftarda buluştu mask
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Eski bürokrat Nuri Avcı’nın Kocaeli Öğretmenevi'nde gerçekleşen iftarına katılım yoğun oldu. 85 yaşındaki Nuri Avcı; davetine gelen dostlarına ayrı ayrı teşekkür etti. İftarın duasını İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı yaptırdı. İftarda ayva tatlısı da ikram edildi.

İFTARA KATILANLAR

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Coşkun

Eski Yalova İl Jandarma Komutanı Osman Aslan

KBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu

Yalova Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan

Ansan Hidrolik’in sahibi Ali Canayakın

İşadamı Ömer Efe

KOÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özgur Bayram Soylu

Akça Koca Kültür Platformu YİK Başkanı Ahsen Okyar

Derince EAH Başhekim Yardımcısı Dr. Gökhan Nalbant

Op. Dr. Betül Nalbant

Eski KBB İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara

Psikolog Faruk Avcı

Seka Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Semra Alacam Köksal

Makine Mühendisi Özgür Köksal

İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu

Av. Ruhittin Sönmez

İşadamı Sami Kırcı

Eski Kocaeli Defterdarı Süleyman Dal

Yalova Kabaklı Köyü Muhtarı Çetin Kaya

Suboru Bayii R. Sezer Aydın ve eşi katıldı.

24 Nis 2022 - 15:19 - Gündem

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