24 Nis 2022 - 15:18- Gündem G: 24 Nis 2022 - 17:48

Sivaslılar başkanını seçiyor

Kocaeli Sivaslılar Derneği olağan kongresinde Ercan Kaplan ve Kadir Zortaş kıyasıya yarıştı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Sivaslılar başkanını seçiyor mask
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Kocaeli Sivaslılar Derneği 13. Olağan kongresi bugün derneğin İzmit Belediye İş Hanında bulunan binasında yapıldı. Toplam 240 asil üyenin bulunduğu dernekte 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Emine Kaçav yeniden aday olmadı. İki adaylı gerçekleşen kongrede Ercan Kaplan ve Kadir Zortaş aday oldu. Oy kullanma işleminin devam ettiği kongrede saat 17.00’da sandıklar açılacak. Dernek üyelerinin oyları sonrası 15 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçilecek. Kocaeli’de yaklaşık 80 bin Sivaslı bulunuyor.

KADİR ZORTAŞ’IN YÖNETİMİ

Kadir ZORTAŞ

Oktay KABASAKAL

Minta AYDIN

Meltem Çalışkan ARPAZ

Metin ÖZKAN

Aykut BÜYÜKTANIR

Yusuf KAVALCI

Selim TAKCI

Mehmet SANCILI

Ahmet ERDEM

Kaan ARSLANTAŞ

Emre KESKİN

Ahmet KEÇİYOKUŞU                                 

Mahmut AKGÜN

Mustafa GÜLBİL

DENETİM KURULU

Kaya MOROĞLU

İhsan ATMACA

Erkan KARATAŞ

ERCAN KAPLAN’IN YÖNETİMİ

Ayten ÇİFTÇİ

Barış DAĞDEVİREN

Mücahit EMEK

Emine KAÇAV

Tuğman KAYALI

Halife KARAMAN

Aynur İNCİ

Mustafa PALTA

Nevzat KALELİ

Barış BAŞYURT

Sami AYYILDIZ

Hülya KAYA

DENETİM KURULU

Mustafa YILDIZ

Rıza PALA

Ziya POLAT

24 Nis 2022 - 15:18 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sivaslı - 15 kişi yazmışsın burda 12 si var ucu nerde gardaş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 16:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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