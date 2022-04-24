Sivaslılar başkanını seçiyor

Kocaeli Sivaslılar Derneği 13. Olağan kongresi bugün derneğin İzmit Belediye İş Hanında bulunan binasında yapıldı. Toplam 240 asil üyenin bulunduğu dernekte 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Emine Kaçav yeniden aday olmadı. İki adaylı gerçekleşen kongrede Ercan Kaplan ve Kadir Zortaş aday oldu. Oy kullanma işleminin devam ettiği kongrede saat 17.00’da sandıklar açılacak. Dernek üyelerinin oyları sonrası 15 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçilecek. Kocaeli’de yaklaşık 80 bin Sivaslı bulunuyor.
KADİR ZORTAŞ’IN YÖNETİMİ
Kadir ZORTAŞ
Oktay KABASAKAL
Minta AYDIN
Meltem Çalışkan ARPAZ
Metin ÖZKAN
Aykut BÜYÜKTANIR
Yusuf KAVALCI
Selim TAKCI
Mehmet SANCILI
Ahmet ERDEM
Kaan ARSLANTAŞ
Emre KESKİN
Ahmet KEÇİYOKUŞU
Mahmut AKGÜN
Mustafa GÜLBİL
DENETİM KURULU
Kaya MOROĞLU
İhsan ATMACA
Erkan KARATAŞ
ERCAN KAPLAN’IN YÖNETİMİ
Ayten ÇİFTÇİ
Barış DAĞDEVİREN
Mücahit EMEK
Emine KAÇAV
Tuğman KAYALI
Halife KARAMAN
Aynur İNCİ
Mustafa PALTA
Nevzat KALELİ
Barış BAŞYURT
Sami AYYILDIZ
Hülya KAYA
DENETİM KURULU
Mustafa YILDIZ
Rıza PALA
Ziya POLAT
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sivaslı - 15 kişi yazmışsın burda 12 si var ucu nerde gardaş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.