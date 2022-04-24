Sivaslılar başkanını seçiyor

Kocaeli Sivaslılar Derneği 13. Olağan kongresi bugün derneğin İzmit Belediye İş Hanında bulunan binasında yapıldı. Toplam 240 asil üyenin bulunduğu dernekte 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Emine Kaçav yeniden aday olmadı. İki adaylı gerçekleşen kongrede Ercan Kaplan ve Kadir Zortaş aday oldu. Oy kullanma işleminin devam ettiği kongrede saat 17.00’da sandıklar açılacak. Dernek üyelerinin oyları sonrası 15 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçilecek. Kocaeli’de yaklaşık 80 bin Sivaslı bulunuyor.

KADİR ZORTAŞ’IN YÖNETİMİ

Kadir ZORTAŞ

Oktay KABASAKAL

Minta AYDIN

Meltem Çalışkan ARPAZ

Metin ÖZKAN

Aykut BÜYÜKTANIR

Yusuf KAVALCI

Selim TAKCI

Mehmet SANCILI

Ahmet ERDEM

Kaan ARSLANTAŞ

Emre KESKİN

Ahmet KEÇİYOKUŞU

Mahmut AKGÜN

Mustafa GÜLBİL

DENETİM KURULU

Kaya MOROĞLU

İhsan ATMACA

Erkan KARATAŞ

ERCAN KAPLAN’IN YÖNETİMİ

Ayten ÇİFTÇİ

Barış DAĞDEVİREN

Mücahit EMEK

Emine KAÇAV

Tuğman KAYALI

Halife KARAMAN

Aynur İNCİ

Mustafa PALTA

Nevzat KALELİ

Barış BAŞYURT

Sami AYYILDIZ

Hülya KAYA

DENETİM KURULU

Mustafa YILDIZ

Rıza PALA

Ziya POLAT