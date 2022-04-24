Basketbola doyacağız

TB2L’de final heyecanı Kocaeli’nde yaşanacak Yahyakaptan ve İzmit Atatürk’te yaşanacak
BÜYÜKŞEHİR DESTEKLİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sunduğu Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2021-2022 sezonunda Final Grubu müsabakaları İzmit’te yapılacak. Türkiye Basketbol İkinci Ligi(TB2L) 2021-2022 sezonunda Final Grubu müsabakaları 25-30 Nisan 2022 tarihleri arasında Kocaeli’nde oynanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği organizasyon İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak
KOCAELİ’DE İLK KEZ DÜZENLENECEK
Kocaeli’de ilk kez düzenlenecek basketbol organizasyonunda A Grubu’nda Çorlu Belediyesi, Haremspor, ABB Egospor ve Fenerbahçe Koleji Safiport, B Grubu’nda ise Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Gençlik Gelişim, İstanbul Efendileri ve Kastamonu Yurdum GSK takımları mücadele edecek. Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselecek iki takımın belli olacağı final grubu karşılaşmalarında gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler yarı finalde oynamaya hak kazanacak. Yarı finaller 29 Nisan Cuma, final karşılaşması ise 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu ve Kocaeli Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçlar TBF YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.