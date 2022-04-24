Antrenörlerimiz UEFA B kursunda

İlimizin başarılı antrenörleri Antalya’daki UEFA B belgesi 1. etap kursunu sorunsuz tamamladı. Emrah Tanta, Yunus İlgen, Onur Kından, Mehmet Utku Kukul, Tuncay Budakin ve Ayhan Özkan’ın yer aldığı İzmitliler grubu, TFF eğitim departmanından Orhan Şam’ın verdiği kursun ilk etabında farklı illerdeki antrenörlerle de arkadaş oldu. Antrenörlerden Onur Kından kendileri açısından her şeyin yolunda ilerlediğini belirtti ve 3 ya da 6 ay sonra gerçekleşecek olan ikinci etap için de hazırlıklarını ara vermeden sürdüreceklerini belirtti.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.