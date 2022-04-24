Antrenörlerimiz UEFA B kursunda

İlimizin başarılı antrenörleri Antalya’daki UEFA B belgesi 1. etap kursunu sorunsuz tamamladı. Emrah Tanta, Yunus İlgen, Onur Kından, Mehmet Utku Kukul, Tuncay Budakin ve Ayhan Özkan’ın yer aldığı İzmitliler grubu, TFF eğitim departmanından Orhan Şam’ın verdiği kursun ilk etabında farklı illerdeki antrenörlerle de arkadaş oldu. Antrenörlerden Onur Kından kendileri açısından her şeyin yolunda ilerlediğini belirtti ve 3 ya da 6 ay sonra gerçekleşecek olan ikinci etap için de hazırlıklarını ara vermeden sürdüreceklerini belirtti.