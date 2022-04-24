1 Mayıs’ta meydanlara davet

Emek Partisi İzmit İlçe Örgütü 1 Mayıs çalışmaları kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu’nda stant açarak 1 Mayıs çağrısı yaptı. Stant başında açıklama yapan İzmit İlçe Başkanı Dursun Deniz “İzmit ve Gebze’de savaşa, sömürüye karşı yaşasın 1 Mayıs diyeceğiz. 2022 1 Mayıs’ını ekonomik krizin ağırlaştığı, yoksulluğun derinleştiği, savaşın kapımıza dayandığı koşullarda karşılıyoruz” diyerek çağrıda bulundu. Deniz, “Emek Partisi olarak tüm Kocaeli halkını 1 Mayıs’ta zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı miting alanlarında olmaya çağırıyoruz. 1 Mayıs’ta İzmit’te gerçekleşecek mitinge katılmak üzere saat 12.00’de Doğu Kışla Parkı’nda; Gebze mitingine katılmak üzere ise 15.00’da Trafo Meydanı’nda olacağız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.