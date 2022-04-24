24 Nis 2022 - 15:39- Gündem G: 24 Nis 2022 - 15:41

1 Mayıs’ta meydanlara davet

EMEP İzmit İlçe Örgütü, Yürüyüş Yolu’nda 1 Mayıs programı için vatandaşları işçilerin coşkusuna ortak olmaya davet etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
1 Mayıs’ta meydanlara davet mask

Emek Partisi İzmit İlçe Örgütü 1 Mayıs çalışmaları kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu’nda stant açarak 1 Mayıs çağrısı yaptı. Stant başında açıklama yapan İzmit İlçe Başkanı Dursun Deniz “İzmit ve Gebze’de savaşa, sömürüye karşı yaşasın 1 Mayıs diyeceğiz. 2022 1 Mayıs’ını ekonomik krizin ağırlaştığı, yoksulluğun derinleştiği, savaşın kapımıza dayandığı koşullarda karşılıyoruz” diyerek çağrıda bulundu. Deniz, “Emek Partisi olarak tüm Kocaeli halkını 1 Mayıs’ta zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı miting alanlarında olmaya çağırıyoruz. 1 Mayıs’ta İzmit’te gerçekleşecek mitinge katılmak üzere saat 12.00’de Doğu Kışla Parkı’nda; Gebze mitingine katılmak üzere ise 15.00’da Trafo Meydanı’nda olacağız” ifadelerini kullandı.

24 Nis 2022 - 15:39 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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