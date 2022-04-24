Cengiz Topel'de görevli itfaiye eri intihar etti

Cengiz Topel Havalimanı’nda itfaiye eri olarak görev yapan 25 yaşındaki Y.K., yıllık iznini değerlendirmek için Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan ailesinin yanına gitti. Gece geç saatlerde Y.K.'nın kaldığı odada silah sesi duyuldu. Y.K.'nın odasına giden ailesi, Y.K.'yı odada kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Y.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise Y.K.'nın kendisini av tüfeği ile vurarak intihar ettiğini tespit etti.
Y.K.'nın bir süredir psikiyatri tedavisi aldığı ve tedaviye yönelik ilaçlar kullandığı belirtildi. Y.K'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.