24 Nis 2022 - 16:55- Asayiş G: 24 Nis 2022 - 17:00

Cengiz Topel'de görevli itfaiye eri intihar etti

Yıllık izin için Sakarya'daki ailesinin yanına ziyarete giden 25 yaşındaki itfaiye eri Y.K., intihar etti
Cengiz Topel'de görevli itfaiye eri intihar etti mask

Cengiz Topel Havalimanı’nda itfaiye eri olarak görev yapan 25 yaşındaki Y.K., yıllık iznini değerlendirmek için Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan ailesinin yanına gitti. Gece geç saatlerde Y.K.'nın kaldığı odada silah sesi duyuldu. Y.K.'nın odasına giden ailesi, Y.K.'yı odada kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Y.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise Y.K.'nın kendisini av tüfeği ile vurarak intihar ettiğini tespit etti.

Y.K.'nın bir süredir psikiyatri tedavisi aldığı ve tedaviye yönelik ilaçlar kullandığı belirtildi. Y.K'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 Nis 2022 - 16:55 Sakarya- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi mask
Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
Feci kaza araç kamerasına yansıdı mask
Feci kaza araç kamerasına yansıdı
Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı mask
Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı mask
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı mask
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kandıra yolunda feci kaza! Muhtar Recep Çalık kazada öldü mask
Kandıra yolunda feci kaza! Muhtar Recep Çalık kazada öldü
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL