İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi üst yapısında ilk betonu döktü

İzmit Belediyesinin Fethiye Caddesi ve Yan Yollarının yeniden düzenlenmesi projesi kapsamında üstyapı için ilk beton dün gece atıldı. Su, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yenileyen İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde diğer altyapı kurumlarının da çalışmalarını tamamlaması üzerine ilk betonu attı. Çalışmayı yerinde takip eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Fethiye Caddesi Projemiz çok önemsediğimiz, üzerine titrediğimiz, kentin cazibe merkezi olması için uğraştığımız, bütün çalışan arkadaşlarımızla büyük çaba gösterdiğimiz bir çalışma.

HÜRRİYET, “ALTYAPIDA ÜSTÜMÜZE DÜŞEN KISMI KISA SÜREDE TAMAMLADIK”

4 ay önce çalışmalara başladık. Altyapısında bize düşen kısmını yaptık. İlçe belediyesi olarak ilk defa altyapı yaptık. Kendimize düşen kısmı alnımızın akıyla bitirdik. Özellikle su hatları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları çalışmalarını çok kısa sürede bitirmiştik. Sonrasında diğer altyapı kurumlarının çalışmaları gerçekleştirildi. SEDAŞ’ın müteahhitinin yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle ufak da olsa bir gecikme yaşanmıştı. SEDAŞ’ın da Fethiye kısmındaki çalışmalarını bitirmiş olması nedeniyle biz de bugün güzel bir günde 23 Nisan Çocuk Bayramında üst yapı çalışmaları kapsamında ilk betonumuzu döküyoruz. İlk betonumuz Fethiye Caddesinin başından başlıyor. Arkadaşlarımız buranın bir an önce tamamlanması için ciddi bir mesai sarf ediyorlar.

“24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ”

Bu akşam ilk betonumuzu döktük ve dökmeye devam ediyoruz. Salı gününe kadar yapabildiğimiz kadar çalışma yapacağız. İKM başkanımız ve yönetiminin esnaflar adına bizden talebi doğrultusunda Salı gününden itibaren bayrama kadar çalışmalarımıza ara vereceğiz. Bayram üstü alışverişini yapan vatandaşımız rahat rahat alışverişlerini yapsınlar. Esnafımız da daha fazla sıkıntı yaşamasın diye gelen bu talebi olumlu karşıladık.

Tüm çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Böyle bir günde Fethiye Caddesi gibi önemli bir projemizin üst yapı çalışması kapsamında ilk betonu dökmek nasip oldu. Böylesine önemli bir ticari merkeze yakışır bir çalışma olur İnşallah. Hayırlı olsun. Bu arada gece çalışmalarına da devam ediyoruz. Ekiplerimiz gündüz yoğun insan akışı olduğu için çalışmalarına gece ağırlık veriyor. Ekipler gerçekten 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

GÜREŞEN, “ESNAFIN TALEBİYLE 5 GÜN ARA VERECEĞİZ”

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “İzmit Belediyesi olarak Fethiye Caddesi ve Yan Yollarının tüm altyapısını bitirmiş bulunmaktayız. Altyapıyı bitirdikten sonra tesviye işlemlerini gerçekleştirdik. Kalıplarımızı yerleştirdik ve beton atma işlemini gerçekleştirdik. Esnafımızın talebi doğrultusunda bayram öncesi 5 gün ara vereceğiz. Sonrasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK, “CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

İKM Başkanı Murat Öztürk, “Seçim döneminde bize vermiş olduğunuz Fethiye Caddesi Cazibe Merkezi olacak sözünüze destek vermiştik. Burası İzmit’in kalbi. Burada çalışmak çok zor. Sağlı sollu mağazalar olduğu için ve yoğun bir bölge olduğu için çalışırken ekipler zorlandı. Esnaflar adına size çok teşekkür ederiz. Bize destek oldunuz. Tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Allah nasip ederse de kısa süre içerisinde çalışmalar bitecek. İzmit Fethiye Caddesi ve yan yollarının hepsi bir cazibe merkezi olarak bizlere teslim edilecek. Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.