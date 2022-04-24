24 Nis 2022 - 17:46- Gündem G: 24 Nis 2022 - 17:47

Sivaslıların yeni başkanı Zortaş

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Sivaslıların yeni başkanı Zortaş mask

Kocaeli Sivaslılar Derneği 13. Olağan kongresi bugün derneğin İzmit Belediye İş Hanında bulunan binasında yapıldı. Toplam 240 asil üyenin bulunduğu dernekte 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Emine Kaçav yeniden aday olmadı. İki adaylı gerçekleşen kongrede Ercan Kaplan ve Kadir Zortaş aday oldu. Oy kullanma işlemlerinin17.00’da son bulduğu kongrede yeni başkan seçildi. Oyların çoğunluğunu alan Kadir Zortaş Sivaslıların yeni başkanı seçildi. Zortaş 70 oy alırken rakibi Ercan Kaplan ise 64 oy aldı.

24 Nis 2022 - 17:46 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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