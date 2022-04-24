İyi ki doğdun KOCAELİSPOR’um! “2-1”

24 Nisan 1966’da kurulan Kocaelispor, 56. doğum gününde çok zorlu bir maça çıktı. Sezonun 32. maçında Manisa Futbol Kulübü’nü konuk eden. Binlerce taraftarının önünde hayati bir maça çıkan yeşil siyahlılar mücadeleyi 2-1 kazandı ve şehre galibiyet hediye etti. Taraftarın olağanüstü gayreti de galibiyeti getiren konuların başında yer aldı.
KADROMUZ
Rasheed ve Pereria’dan yoksun olduğu maça Kocaelispor kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam ve Berkay, önlerinde Mehmet Taş ve Diop, sağda Benhur, solda Samed Ali, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahadaki yerini aldı. Kocaelispor maça istediği gibi başlayamadı ve ilk 10 dakikada kalesinde üst üste pozisyonlar verdi.
KÖTÜ BAŞLADIK
Merkezi iyi kapatan Manisa karşısında pas yapmakta güçlük çeken yeşil siyahlılar 13. dakikada geriye düştü. Devre arasında Kocaelispor’a transferi gündemde olan Erhan Çelenk ile kullanılan kornerde kafalardan seken top Landre’ye geldi. Bu oyuncunun ayağının içi ile yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Kocaelispor yediği golden sonra kendine geldi ve biraz daha rakibinin üzerine gitti.
YEDİK, ATTIK
Kocaelispor 29. dakikada müthiş bir golle beraberliği buldu. Mehmet Taş yaklaşık 30 metreden ve sol çaprazdan çektiği mermi gibi şut çatal diye tabir edilen şekilde filelerle buluştu. (1-1) İlk yarının son bölümlerinde Babacar’ın pasında Diop ceza sahası içinde düşürüldü, hakem Adem Cinek pozisyona devam kararı verdi ve mücadelenin ilk yarısı1-1 sona erdi.
YOK BÖYLE GERİLİM
Mücadelenin ikinci yarısı büyük bir heyecan ve gerilim içinde geçti. Kocaelispor’da Benhur ve Atila, Manisa’da da Özgür gole çok yaklaştı. Teknik Direktör Fırat Gül kulübede ne kadar savunma oyuncusu varsa oyuna aldı. Son bölümlerinde kalpler yetmedi. 6 dakikalık uzatma süresinde de kalesini gole kapatan yeşil siyahlılar gerilim filmi sonunda mutlu sona ulaştı ve puanını 40’a çıkardı haftayı ateş hattının üzerinde 14. sırada tamamladı. Kocaelispor cumartesi günü Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL
KOCAELİSPOR: 2– MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 1
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Adem Cinek***, Oğuz Kağan Çalışır***, Hasan Hüseyin Tetik***
KOCAELİSPOR
17 İSMET YUMAKOĞULLARI***
2 BERKAY TOLGA DABANLI***
6 MEHMET TAŞ***
7 MUSA NİZAM***
(Dk. 67 MAZLUM DEMİR**)
12 ATİLA TURAN***
22 DİMİTRİS KOLOVOS***
(Dk. 76 KEREM CAN AKYÜZ**)
24 BABACAR GUEYE**
(Dk. 56 YİĞİTALİ BAYRAK*)
28 MOUHAMED DIOP***
(Dk. 76 ALPAY ÇELEBİ**)
32 MEHMET YILMAZ***
70 SAMED ALİ KAYA***
77 BENHUR KESER***
YEDEKLER
23 DOĞUKAN KAYA
14 İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20 GEORGES MANDJECK
21 OLCAN GÖKDEMİR
52 DENİZALP ÖZDEMİR
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
13 BİRKAN TETİK**
7 MARVIN LADJI GAKPA**
10 HAKAN BARIŞ***
22 SADİ KARADUMAN**
23 LOICK LANDRE**
30 DEMBA DIALLO**
(Dk. 59 OGNJEN OZEGOVIC**)
37 MUHAMMET TAHA ŞAHİN**
(Dk. 75 VELİ ÇETİN**)
55 YASİN PEHLİVAN**
(Dk. 58 SELİM ILGAZ*)
89 ERHAN ÇELENK***
(Dk. 75 SERGE TABEKOU**)
96 ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU**
(Dk. 74 ÖZGÜR ÇEK**)
99 OKAN EKEN***
YEDEKLER
31 SAMET KARABATAK
21 NINO KOUTER
25 ARDA ÇOLAK
77 BEDİRHAN ALTUNBAŞ
GOLLER: Dk. 13: Landre (Manisa), Dk. 29 Mehmet Taş, Dk. 45+3 Berkay (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Dk. 19: Yasin (Manisa) Dk. 27 Diop, Dk. 48 Mehmet Yılmaz, Dk. 62 Berkay, Dk. 69 Mazlum, Dk. 90 Benhur, Dk. 90+3 İsmet (Kocaelispor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Selahattin Büyük. - İsmetin değerini bilmeliyiz, çok iyi kaleci, birinci kaleci olmalı artık, korcandan çok daha iyi, korcan yaşlanmış çok, doğal olarakda ağırlaşmış, bem İsmet güveniyorum...
Erol Demirbek Türk - HADİ GERİSİ DE GELSİN .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.