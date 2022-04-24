İyi ki doğdun KOCAELİSPOR’um! “2-1”

24 Nisan 1966’da kurulan Kocaelispor, 56. doğum gününde çok zorlu bir maça çıktı. Sezonun 32. maçında Manisa Futbol Kulübü’nü konuk eden. Binlerce taraftarının önünde hayati bir maça çıkan yeşil siyahlılar mücadeleyi 2-1 kazandı ve şehre galibiyet hediye etti. Taraftarın olağanüstü gayreti de galibiyeti getiren konuların başında yer aldı.

KADROMUZ

Rasheed ve Pereria’dan yoksun olduğu maça Kocaelispor kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam ve Berkay, önlerinde Mehmet Taş ve Diop, sağda Benhur, solda Samed Ali, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahadaki yerini aldı. Kocaelispor maça istediği gibi başlayamadı ve ilk 10 dakikada kalesinde üst üste pozisyonlar verdi.

KÖTÜ BAŞLADIK

Merkezi iyi kapatan Manisa karşısında pas yapmakta güçlük çeken yeşil siyahlılar 13. dakikada geriye düştü. Devre arasında Kocaelispor’a transferi gündemde olan Erhan Çelenk ile kullanılan kornerde kafalardan seken top Landre’ye geldi. Bu oyuncunun ayağının içi ile yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Kocaelispor yediği golden sonra kendine geldi ve biraz daha rakibinin üzerine gitti.

YEDİK, ATTIK

Kocaelispor 29. dakikada müthiş bir golle beraberliği buldu. Mehmet Taş yaklaşık 30 metreden ve sol çaprazdan çektiği mermi gibi şut çatal diye tabir edilen şekilde filelerle buluştu. (1-1) İlk yarının son bölümlerinde Babacar’ın pasında Diop ceza sahası içinde düşürüldü, hakem Adem Cinek pozisyona devam kararı verdi ve mücadelenin ilk yarısı1-1 sona erdi.

YOK BÖYLE GERİLİM

Mücadelenin ikinci yarısı büyük bir heyecan ve gerilim içinde geçti. Kocaelispor’da Benhur ve Atila, Manisa’da da Özgür gole çok yaklaştı. Teknik Direktör Fırat Gül kulübede ne kadar savunma oyuncusu varsa oyuna aldı. Son bölümlerinde kalpler yetmedi. 6 dakikalık uzatma süresinde de kalesini gole kapatan yeşil siyahlılar gerilim filmi sonunda mutlu sona ulaştı ve puanını 40’a çıkardı haftayı ateş hattının üzerinde 14. sırada tamamladı. Kocaelispor cumartesi günü Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR: 2– MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 1

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Adem Cinek***, Oğuz Kağan Çalışır***, Hasan Hüseyin Tetik***

KOCAELİSPOR

17 İSMET YUMAKOĞULLARI***

2 BERKAY TOLGA DABANLI***

6 MEHMET TAŞ***

7 MUSA NİZAM***

(Dk. 67 MAZLUM DEMİR**)

12 ATİLA TURAN***

22 DİMİTRİS KOLOVOS***

(Dk. 76 KEREM CAN AKYÜZ**)

24 BABACAR GUEYE**

(Dk. 56 YİĞİTALİ BAYRAK*)

28 MOUHAMED DIOP***

(Dk. 76 ALPAY ÇELEBİ**)

32 MEHMET YILMAZ***

70 SAMED ALİ KAYA***

77 BENHUR KESER***

YEDEKLER

23 DOĞUKAN KAYA

14 İLYAS KUBİLAY YAVUZ

20 GEORGES MANDJECK

21 OLCAN GÖKDEMİR

52 DENİZALP ÖZDEMİR

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

13 BİRKAN TETİK**

7 MARVIN LADJI GAKPA**

10 HAKAN BARIŞ***

22 SADİ KARADUMAN**

23 LOICK LANDRE**

30 DEMBA DIALLO**

(Dk. 59 OGNJEN OZEGOVIC**)

37 MUHAMMET TAHA ŞAHİN**

(Dk. 75 VELİ ÇETİN**)

55 YASİN PEHLİVAN**

(Dk. 58 SELİM ILGAZ*)

89 ERHAN ÇELENK***

(Dk. 75 SERGE TABEKOU**)

96 ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU**

(Dk. 74 ÖZGÜR ÇEK**)

99 OKAN EKEN***

YEDEKLER

31 SAMET KARABATAK

21 NINO KOUTER

25 ARDA ÇOLAK

77 BEDİRHAN ALTUNBAŞ

GOLLER: Dk. 13: Landre (Manisa), Dk. 29 Mehmet Taş, Dk. 45+3 Berkay (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 19: Yasin (Manisa) Dk. 27 Diop, Dk. 48 Mehmet Yılmaz, Dk. 62 Berkay, Dk. 69 Mazlum, Dk. 90 Benhur, Dk. 90+3 İsmet (Kocaelispor)