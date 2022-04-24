Taraftar dereden geçmek zorunda kaldı!

Yeni Kocaeli Stadyumu’nun temeli 25 Eylül 2014 tarihinde atıldı. Açılışı ise 01 Eylül 2018 Kocaelispor Fatsa Belediyespor müsabakasıyla yapıldı. Temel atma törenin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen en başta çözüme kavuşturulması gereken ulaşım problemi henüz çözülmüş değil. Kocaeli Stadyumu’na ulaşım özel araçlarla, ya da aktarmalı toplu taşım araçlarıyla sağlanıyor. Tramvayla otogara giden taraftarlar, buradan belediyenin ring seferiyle stada getiriliyor. Ancak, gerek stada geliş, gerekse maç sonu dağılımı tam bir eziyet oluyor. Ulaşımın sağlanabildiği tek yol tıkanıyor. Toplu taşım aracı bulamayan insanlar, dakikalarca yürümek zorunda kalıyor.
TAHTA İSKELETİ KULLANMAK ZORUNDA KALDILAR
Özel aracıyla gelenler de tıkanan yolda, maça geldiğine geleceğine pişman oluyor. Yeni Kocaeli Stadyumu’nun ulaşım problemi giderek ağırlaşıyor. Alternatif yolu olmayan stad için Sıkışan trafik insanları canından bezdiriyor. Büyükşehir Belediyesi alternatif yol için çalışmalara başlasa da çekilen çile yol konusunun yıllarca ertelendiği gerçeğini değiştirmiyor. Son olarak 2-1 kazandığımız Kocaelispor- Manisaspor karşılaşması için stadyuma akın eden binlerce yaya yolunu tercih etti. Alikahya’nın engebeli arazilerinden stada gelmek isteyen yüzlerce taraftar Yirim Deresi üzerindeki tahta iskeleti kullandı. Dere üzerinden geçmek zorunda kalan taraftar duruma tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.