24 Nis 2022 - 21:31- Spor G: 24 Nis 2022 - 21:34

Taraftar dereden geçmek zorunda kaldı!

Kocaelispor Manisaspor Maçına yetişmek isteyen taraftar Yirim Deresi üzerindeki tahta iskeleti kullanarak karşıya geçmek zorunda kaldı. Yaşanan bu durum yıllarca ihmal edilen Kocaelispor Bağlantı yolunu akıllara getirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Yeni Kocaeli Stadyumu’nun temeli 25 Eylül 2014 tarihinde atıldı. Açılışı ise 01 Eylül 2018 Kocaelispor Fatsa Belediyespor müsabakasıyla yapıldı. Temel atma törenin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen en başta çözüme kavuşturulması gereken ulaşım problemi henüz çözülmüş değil. Kocaeli Stadyumu’na ulaşım özel araçlarla, ya da aktarmalı toplu taşım araçlarıyla sağlanıyor. Tramvayla otogara giden taraftarlar, buradan belediyenin ring seferiyle stada getiriliyor. Ancak, gerek stada geliş, gerekse maç sonu dağılımı tam bir eziyet oluyor. Ulaşımın sağlanabildiği tek yol tıkanıyor. Toplu taşım aracı bulamayan insanlar, dakikalarca yürümek zorunda kalıyor.

TAHTA İSKELETİ KULLANMAK ZORUNDA KALDILAR

Özel aracıyla gelenler de tıkanan yolda, maça geldiğine geleceğine pişman oluyor. Yeni Kocaeli Stadyumu’nun ulaşım problemi giderek ağırlaşıyor. Alternatif yolu olmayan stad için Sıkışan trafik insanları canından bezdiriyor. Büyükşehir Belediyesi alternatif yol için çalışmalara başlasa da çekilen çile yol konusunun yıllarca ertelendiği gerçeğini değiştirmiyor. Son olarak 2-1 kazandığımız Kocaelispor- Manisaspor karşılaşması için stadyuma akın eden binlerce yaya yolunu tercih etti. Alikahya’nın engebeli arazilerinden stada gelmek isteyen yüzlerce taraftar Yirim Deresi üzerindeki tahta iskeleti kullandı. Dere üzerinden geçmek zorunda kalan taraftar duruma tepki gösterdi.

24 Nis 2022 - 21:31 Kocaeli- Spor

Muhabir  Serhat Güneş

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