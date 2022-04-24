Kocaelispor-Manisa FK maçını 27 bin taraftar izledi

Spor Toto 1. Lig’in 32.haftasında Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı 27 bin taraftar takip etti. 24 Nisan 1966’da kurulan Kocaelispor’un 56. kuruluş yıl dönümü ve iki yıldır kutlanan Dünya İzmitliler Günü’nde taraftar maç boyunca takımlarını destekledi. Maçtan sonra 2-1’lik galibiyet sevincini de sahada futbolcularla birlikte kutlayan ge
# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, kocaeli haber, kocaeli manset, Kocaeli haberleri, kocaeli son dakika, Körfez, kocaeli gazete haber, kocaeli guncel haberler, Gölcük, kocaeli manset-haber, Başiskele, Kocaeli Gazete, kocaeli flas haber, İzmit, kocaeli gazeteleri, Gebze, kocaeli gündem, Dilovası, Çayırova, son dakika haberleri, , Darıca, Kartepe, Kocaelispor, ile, Futbol
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.