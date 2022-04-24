Kocaelispor-Manisa FK maçını 27 bin taraftar izledi

Spor Toto 1. Lig’in 32.haftasında Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı 27 bin taraftar takip etti. 24 Nisan 1966’da kurulan Kocaelispor’un 56. kuruluş yıl dönümü ve iki yıldır kutlanan Dünya İzmitliler Günü’nde taraftar maç boyunca takımlarını destekledi. Maçtan sonra 2-1’lik galibiyet sevincini de sahada futbolcularla birlikte kutlayan ge