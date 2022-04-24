Vatandaşlar ihbar etti, yetkililer harekete geçti

Karamürsel'de sahilde yürüyüş yaparken kirliliği fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Karamürsel sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, karşıdan yavaş yavaş ince bir şerit halinde bir tabakanın geldiğini bildirdi. Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından kirli tabakadan örnek alınarak incelenmek üzere TÜBİTAK MAM'a gönderildiği, sonuçların beklendiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.