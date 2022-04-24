24 Nis 2022 - 21:39- Gündem G: 24 Nis 2022 - 21:46

Vatandaşlar ihbar etti, yetkililer harekete geçti

Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde kirlilik görüldü.
Vatandaşlar ihbar etti, yetkililer harekete geçti mask

Karamürsel'de sahilde yürüyüş yaparken kirliliği fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Karamürsel sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, karşıdan yavaş yavaş ince bir şerit halinde bir tabakanın geldiğini bildirdi. Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından kirli tabakadan örnek alınarak incelenmek üzere TÜBİTAK MAM'a gönderildiği, sonuçların beklendiği öğrenildi.

24 Nis 2022 - 21:39 Kocaeli/ Karamürsel- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İZGİM’den Ulugazili öğrencilere 23 Nisan sürprizi mask
İZGİM’den Ulugazili öğrencilere 23 Nisan sürprizi
Emekli bürokrat Avcı dostlarıyla iftarda buluştu mask
Emekli bürokrat Avcı dostlarıyla iftarda buluştu
“23 Nisan Atatürk’ten armağan” mask
“23 Nisan Atatürk’ten armağan”
Dilovası'nda 23 Nisan coşkusu mask
Dilovası'nda 23 Nisan coşkusu
Sivaslılar başkanını seçiyor mask
Sivaslılar başkanını seçiyor
23 Nisan, Karamürsel’de büyük coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, Karamürsel’de büyük coşkuyla kutlandı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL