ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda 23 Nisan çoşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ODTÜ KYÖD, hafta boyunca yapılan etkinlikler ve muhteşem sahne gösterilerine ev sahipliği yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına öğretmenlerin liderliğinde gerçekleştirilen zumba ve dans etkinliği ile başlayan ODTU KYÖD, bu güzel ve anlamlı haftaya eğlenceli ve enerjik bir giriş yaptı.

Okul öğrencileri ‘Sahne Senin’ çalışması ile kendi seçtikleri alanlarda hazırlamış oldukları performanslarını sergilediler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasının ilerleyen günlerinde kutlamalar tüm hızıyla devam etti. Öğrenciler farklı istasyonlarda grup arkadaşları ile bir dizi kulüp etkinliği gerçekleştirdiler. Bu etkinliklerin arasında Yanardağ İstasyonu, Roket Balonu İstasyonu, Survivor Parkuru, Kendin Yap Kendin Çal, Mangala İstasyonu, Fransızca İstasyonu, Guess Who?(Bil Bakalım Kim?) İstasyonu ve Kuyruk Kapmaca Oyun İstasyonları bulunmaktaydı.

ODTU GV Özel KYÖD İlkokulu ve ana okulunda tam bir şölen havası hakimdi. Öğrenciler gün boyu sınıf öğretmenlerinin eşliğinde eğlenceli oyunlar oynadılar ve ardından tüm ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri şarkılar ve marşlar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayrak yürüyüşünü okul bahçesine kadar sürdürdüler. Ardından okul bahçesinde toplanan tüm öğrenciler coşkuyla bayraklarını sallayarak, marşlar ve şarkılar söylediler.

Hafta boyu eğlence ve etkinlik kapsamında tüm ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmenleri eşliğinde eğlenceli grup oyunları oynadılar. Farklı oyunlar oynayan öğrenciler rekabet yerine paylaşmayı ve birbirini desteklemeyi hedeflediler. Bunun yanı sıra öğrenciler yaptıkları sanat çalışmalarını okul koridorları ve okul lobisinde sergilediler ve öğretmenlerinin eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısı fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdiler.

Spor salonunda yapılan parkur ve istasyon etkinliklerine sınıflar halinde gelerek bir ders boyunca eğlenceli vakit geçirdiler.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda velilerin de katılımı ile yeni spor salonlarında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile tören başladı. Tören, Okul Müdürü Güler TELLİ’nin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Ana sınıfı 4 ve 5 yaş öğrencilerinin söylediği 23 Nisan şarkısının ardından 1. Sınıf öğrencileri günün anlam ve önemine uygun şiirlerini okudular. 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin dans gösterisi ile devam eden tören, 4. Sınıf öğrencilerinin koro ve solo olarak söyledikleri şarkılar ile keyifli bir şekilde devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı Ortaokul öğrencilerinin performansından sonra, 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerinin eşliğinde coşkuyla söylenen İzmir Marşı ile son buldu.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmadan, coşkulu, onurlu ve gururlu bir kutlamayla, Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri olacaklarını bir kez daha kanıtladılar.