Altın 3 haftanın dibinde

Geçtiğimiz hafta başında 1998 dolara çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından sert düşmüştü. Cuma günü 1926 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı yüzde 2.12 oranında kayıpla 1931 dolardan tamamladı.

ONS ALTINDA FED BASKISI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta ortasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.

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Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı. Powell’ın şahin söylemleri sonrası ons altında baskı arttı.

Haftanın ilk işlem gününde de ons altında Fed etkisi sürüyor. Güne 1931 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1913 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün devam eden aşağı yönlü seyrin ardından ons altın fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Ons altın en son 6 Nisan tarihinde 1915 dolara inmişti.

GÜÇLENEN DOLARIN ETKİSİYLE ONS ALTIN GERİLİYOR

Doların önde gelen para birimleri karşısında neredeyse son 2 yılın en yüksek seviyesinden işlem görmesi de altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler 1900 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalınamaması halinde spot altın fiyatının 1889 dolar/ons desteğini test etmesini bekliyor. Yukarı hareketlerde ilk direnç 1930 dolar/ons, buranın aşılması halinde 1945 dolar/ons seviyesi hedeflenebilir.

GRAM ALTIN 910 LİRANIN ALTINA SARKTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 1.35 oranında düşüşle 915 liradan tamamladı.

Bugüne 915 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda geri çekilerek 909 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 906 lira, en yüksek ise 917 lira seviyeleri görüldü. /UZMANPARA