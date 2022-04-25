Kocaeli Fuarı’na 109 milyon bedelle akvaryum geliyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üç yıl değerlendirme toplantısında yıkımına başlanan Kocaeli Fuarı ile ilgili son gelişmeleri duyurmuştu. Büyükakın, “Kocaeli Fuar Alanı’nda imalat inşallah bu yıl başlayacak. Fuar Alanı’nın bitişinden Interteks alanından sulak alana birleşmesi konusunda nasıl bir fonksiyon yüklenmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Buranın kamusal alan olarak kalması fikri giderek hakimiyet kazanıyor. Ama Fuar Alanı olarak 300 dönümlük bir yeri Cengiz Topel Havaalanı’nın yan tarafından büyükşehir olarak araziyi satın aldık. Henüz verilmiş bir tasarım kararı yok. Mevcut fuar alanından toplam 2 kat büyüklüğünde bir fuar alanı yapılması planlanıyor. Fuar ve kongre merkezi olarak düşünüyoruz” ifadelerine yer vermişti.

SAZANGİLLER BALIĞI YAVRUSU ÜRETİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Fuarı alanına akvaryum yapmak için ihaleye çıkacağını duyurdu. İhale, 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Proje hakkında elde edilen bilgilere göre 3900 metrekare akvaryum ve teraryum binası yapılacak. Proje teknik şartnamesinde yer alan bilgiler kapsamımda en az 3800 metrekare oturum alanına sahip, farklı tip ve büyüklükte en az 35 adet akvaryum, farklı tip ve büyüklükte en az 25 adet teraryum ve mağara bölümü dahil en az 20 metre uzunluğunda tünel akvaryum barındıran projenin ve içeriğinde bulunan hediyelik eşya, gişe, kafe, idari bölümler, teknik alanlar gibi ünitelerin inşaatı olacak. Karantina bölümünde yılda 10 bin Cypninioidea (Sazangiller) balığı yavrusu üretimi için sistem kurulacağı ve teraryum bölümünde ‘mutlaka’ timsah bölümünün yer alacağı belirtilen şartnamede kurulacak sistemlerin canlıların doğasını etkilemeyecek sistemler olacağı şartı yer aldı.

109 MİLYON 772 BİN TL BEDELLİ

109 milyon 772 bin 524 TL bütçeli akvaryum yapım işi için süre ihalenin ardından 450 gün olarak belirlendi. Akvaryum için ödenek izin belgesi de hazırlandı. Belgede, 2022 yılı için bütçe ödeneğinin 423 milyon 83 bin TL olduğu ve talep edilen miktarın 32 milyon 500 bin TL, 2023 yılı için 97 milyon 500 bin TL olduğu, talep edilen miktarın ise 97 milyon 500 bin TL olduğu bilgisine yer verildi.