Özdilek’ten Bayram Fırsatı!

Özdilek markaları olan Wishoes, Finesuits, First Company, First Company Denim, Shefame ve Funfair’in yeni sezon giyim ürünleri ile ayakkabı ve aksesuarlarında geçerli olacak 4 al 3 öde kampanyası, 22 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında kullanıcılarını bekliyor.
Bayrama sayılı günler kala bayram alışveriş telaşına ortak olan Özdilek’te tüm aileye uygun giyim ürünlerinin yanı sıra ayakkabı ve aksesuar ürünleri de yeni sezon koleksiyonlarıyla satışa sunuluyor.
Özdilek’in klasik erkek ve kadın giyim markaları olan Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası Funfair, günlük giyim markası First Company, First Company Denim ve ayakkabı markası olan Wishoes’in birbirinden tarz ürünleri, hem bayram hem de bahar alışverişlerinizde stilinize renk katıyor.
Özdilek’in kadın, erkek ve çocuk giyim modellerinden oluşan tekstil koleksiyonuyla bayram fırsatlarından faydalanmak ve en güzel kombinleri oluşturmak için Özdilek’e uğramayı unutmayın!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.