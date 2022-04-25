25 Nis 2022 - 10:55- Yaşam G: 25 Nis 2022 - 10:57

Özdilek’ten Bayram Fırsatı!

Bayram alışverişlerinin vazgeçilmez adreslerinden olan Özdilek’te, 22 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında giyim ürünleri, ayakkabı ve aksesuarlarda geçerli 4 al 3 öde kampanyası başladı!
Özdilek’ten Bayram Fırsatı! mask

Özdilek markaları olan Wishoes, Finesuits, First Company, First Company Denim, Shefame ve Funfair’in yeni sezon giyim ürünleri ile ayakkabı ve aksesuarlarında geçerli olacak 4 al 3 öde kampanyası, 22 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında kullanıcılarını bekliyor.

Bayrama sayılı günler kala bayram alışveriş telaşına ortak olan Özdilek’te tüm aileye uygun giyim ürünlerinin yanı sıra ayakkabı ve aksesuar ürünleri de yeni sezon koleksiyonlarıyla satışa sunuluyor.

Özdilek’in klasik erkek ve kadın giyim markaları olan Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası Funfair, günlük giyim markası First Company, First Company Denim ve ayakkabı markası olan Wishoes’in birbirinden tarz ürünleri, hem bayram hem de bahar alışverişlerinizde stilinize renk katıyor.

Özdilek’in kadın, erkek ve çocuk giyim modellerinden oluşan tekstil koleksiyonuyla bayram fırsatlarından faydalanmak ve en güzel kombinleri oluşturmak için Özdilek’e uğramayı unutmayın!
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25 Nis 2022 - 10:55 - Yaşam

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