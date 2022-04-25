25 Nis 2022 - 11:00- Asayiş G: 25 Nis 2022 - 13:22

Mide bulandıran olay! 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası

Kocaeli'de 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, mahkeme başkanının, "Cinsel istismarın ne demek olduğunu biliyor musun?" sorusunu "Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Mide bulandıran olay! 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası mask

Olay, 11 Eylül 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki B.M., cadde üzerinde oyun oynayan 6 yaşındaki K.P.P.'yi çağırarak bir evin bahçesine götürdü. Daha sonra B.M., erkek çocuğu K.P.P.'nin pantolonunu indirerek cinsel birliktelik teklif etti. Pantolonunu hızlıca giyen 6 yaşındaki çocuk, korkuyla olay yerinden kaçarak annesinin yanına gitti. Annenin şikayette bulunması üzerine şüpheli gözaltına alındı.

"YAPMIŞLIĞIM OLMUŞTUR"

Hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan tutuksuz sanık B.M.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya B.M., ailesi ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının, "Cinsel istismarın ne demek olduğunu biliyor musun?" sorusunu yanıtlayan B.M., "Bilmiyorum" dedi. "Mağdura yönelik herhangi bir eylemde bulundun mu? Pantolonunu indirdin mi?" sorusunu ise sanık, "Yapmışlığım olmuştur" diyerek yanıtladı.

"KENDİSİ DE İSTİSMARA AÇIK BİRİSİDİR"

B.M.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen avukatı, "Kendisi de istismara açık birisidir, bu sebeple sizin sorunuza 'Yapmışlığım olmuştur' cevabını verdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

# bir

25 Nis 2022 - 11:00 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.345.316 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Körfezli - Allah Kahhar sıfatı ile çocuğa bunu yapanı kahretsin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı mask
İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı
Yalova’da kereste fabrikasında yangın çıktı! Kocaeli'den ekipler sevk edildi mask
Yalova’da kereste fabrikasında yangın çıktı! Kocaeli'den ekipler sevk edildi
Demir çalarken suçüstü yakalandılar! mask
Demir çalarken suçüstü yakalandılar!
İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti mask
İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti
Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi mask
Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
Feci kaza araç kamerasına yansıdı mask
Feci kaza araç kamerasına yansıdı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL