25 Nis 2022 - 11:30- Eğitim G: 25 Nis 2022 - 11:32

Kocaeli Bilnet’ten özlenen 23 nisan coşkusu

Kocaeli’nde kısa zaman içinde eğitime yön veren bir okul seviyesine gelen Özel Kocaeli Bilnet Okulların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.
Kocaeli Bilnet’ten özlenen 23 nisan coşkusu mask
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Öğrencilerimiz birbirinden güzel dans gösterileri, cimnastik, şiirler ve şarkılar ile günü daha da anlamlı hale getirdiler. Satranç turnuvasında rakipleri ile hem yarışan hem de keyfini çıkaran öğrencilerimiz turnuva sonunda dereceler elde ederek madalyalarını aldılar.   Farklı türden oyuncaklar ile oynayarak bayram coşkusunu hep beraber yaşadılar.

Konferans salonunda gerçekleştirilen törende 1.sınıflar şiir 2.3 ve 4. sınıflar dans, koro ve jimnastik performansları sergilediler. Cuma ve cumartesi günü bahçe etkinliğinde şişme oyun alanları ve parkurları yani sıra Çeşitli aktivite istasyonları kuruldu. Görsel sanatlar, beden eğitimi, İngilizce müzik alanında kurulan bu istasyonlarda çocuklar birbirinden eğlenceli aktiviteler yaptılar.

 

 
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25 Nis 2022 - 11:30 - Eğitim

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