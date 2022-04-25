Prof. Dr. Bilgehan Tosun Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde

1975 yılında Trabzon’da doğan Prof. Dr. Bilgehan Tosun, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Tosun, çalışma hayatına aynı üniversitede başladı. Askerliği döneminde Tatvan Asker Hastanesi’nde görev yapan Tosun, sonrasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine geri dönerek uzun yıllar Ortopedi ve Travmatoloji alanında sağlık hizmeti sundu.

Mayıs ayı itibari ile Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun, şu alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

· Bel ve Boynu İlgilendiren Hastalıklar

· Omurganın Şekil Bozuklukları

· Skolyoz ve Kifoz

· Kalça ve Diz Kireçlenmesi

· Eklem Protezi Ameliyatları

· Kol ve Bacakları İlgilendiren Şekil Bozuklukları

· Ayak Hastalıkları