Başkan Büyükakın dünya üçüncülerini ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Peru’da yapılan Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğü elden Futsal Milli Takımı sporcularını makamında konuk etti. Milli takım sporcuları ve yetkililer ise gerek Avrupa Şampiyonasına gerekse Dünya Kupasına hazırlık aşamalarında Başkan Büyükakın’ın verdiği destekler için teşekkür etti. Kazandıkları kupayı başkan Büyükakın’a getiren milli takım sporcularının mutluluğuna ortak olan Başkan Büyükakın, “Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah gelecekte çok daha güzel başlarılar elde edeceksiniz. Bizler sizin yanınızdayız ve desteklerimiz artarak devam edecek” ifadelerini sarf etti.

“SPORCULARIMIZLA BİRLİKTE ÇOK GÜZEL BİR İVME YAŞADIK”

01–10 Nisan 2022 tarihleri arasında Peru’da düzenlenen Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kocaeli’de etap etap hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takım Sporcuları, Başkan Büyükakın’a verdikleri şampiyonadan kupayla dönme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu milli takım antrenörleriyle birlikte yaşadı. 2022 Dünya Şampiyonası için hazırlık kampını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde sürdürmenin kendileri açısından başarıya giden yolda çok önemli katkıları olduğunu dile getiren milli takım yetkilisi Hüseyin Dağdelen, “Tahir Başkanımıza bize verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımızla birlikte çok güzel bir ivme yaşadık. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, gelecekteki başarılar için hazırlıklarına şimdiden başladı” diye konuştu.

HEYECANLARINA BİR KEZ DAHA ORTAK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın da hazır bulunduğu ziyarette, milli takım sporcularıyla sohbet eden ve dünya şampiyonası deneyimlerini dinleyen Başkan Büyükakın, milli takımın şampiyonada yaşadığı heyecana bir kez daha ortak oldu. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, bir kez daha Peru'nun başkenti Lima'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takım sporcularını ve teknik heyetini tebrik etti. Milli takım sporcuları Başkan Büyükakın’a milli takımın formasını da hediye etti.