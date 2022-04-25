25 Nis 2022 - 11:33- Spor G: 25 Nis 2022 - 11:57

Kaptan Musa’da sıkıntı yok
Kaptan Musa’da sıkıntı yok mask

Kocaelispor’un cefakar kaptanı Musa Nizam, Manisa maçının öncesinde hayli hastaydı. Yoğun tedavilerle maça hazırlık yapan Musa fedakarlık yaptı ve maça 11’de başladı. Okan Eken, Gakpa ve Erhan Çelenk gibi futbolcularla boğuşan Musa maç içinde fenalaştı. Oyunun durduğu anda kenara gelen ve eğilen Kaptan Musa solunum sorunu yaşadı ve maça devam edemezken yerine Mazlum girdi. Deneyimli futbolcu sedye ile ambulansa taşındı ve kontrol amaçlı Kocaelispor’un sağlık sponsoru olan Konak Hastanesi’ne götürüldü. Burada bir müddet kontrol amaçlı tutulan Musa Nizam taburcu edildi. Musa’nın önemli bir sorununun olmaması 1-2 günlük dinlenme ile toparlanacağı belirtildi. 

25 Nis 2022 - 11:33 - Spor

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