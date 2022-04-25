Çok önemli Erzurum maçında yoklar!

Kocaelispor’un Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı maçta sarı kart gören Benhur Keser ve Mazlum Demir, pazar günkü Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü. 4 maçtır sınırda olan Mazlum oyuna girdikten 2 dakika sonra elle oynama gerekçesi ile 69’da, 10 maçtır sınırda olan Benhur ise son anlarda sarı kart gördü. Bu isimlerle birlikte sakatlığı devam eden Pereria da Erzurum’da forma giyemeyecek.