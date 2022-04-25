Çok önemli Erzurum maçında yoklar!

Kocaelispor’un Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı maçta sarı kart gören Benhur Keser ve Mazlum Demir, pazar günkü Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü. 4 maçtır sınırda olan Mazlum oyuna girdikten 2 dakika sonra elle oynama gerekçesi ile 69’da, 10 maçtır sınırda olan Benhur ise son anlarda sarı kart gördü. Bu isimlerle birlikte sakatlığı devam eden Pereria da Erzurum’da forma giyemeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.