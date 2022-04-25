25 Nis 2022 - 11:34- Spor G: 25 Nis 2022 - 11:35

Çok önemli Erzurum maçında yoklar!
Çok önemli Erzurum maçında yoklar! mask
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Kocaelispor’un Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı maçta sarı kart gören Benhur Keser ve Mazlum Demir, pazar günkü Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü. 4 maçtır sınırda olan Mazlum oyuna girdikten 2 dakika sonra elle oynama gerekçesi ile 69’da, 10 maçtır sınırda olan Benhur ise son anlarda sarı kart gördü. Bu isimlerle birlikte sakatlığı devam eden Pereria da Erzurum’da forma giyemeyecek.

25 Nis 2022 - 11:34 - Spor

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