Kandıra'da 801 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 116 Ada, 46 Parsel, BOLLU Mahalle/Köy, Taşınmazın kapama fındık bahçesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tinli, su tutmakapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup orta eğimli yapıdadır.

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