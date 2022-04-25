25 Nis 2022 - 11:37- Gündem G: 25 Nis 2022 - 11:40

Kandıra'da 801 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 801 m² tarla mahkemeden satılık
Kandıra'da 801 m² tarla mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 116 Ada, 46 Parsel, BOLLU Mahalle/Köy, Taşınmazın kapama fındık bahçesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tinli, su tutmakapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup orta eğimli yapıdadır.

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25 Nis 2022 - 11:37 - Gündem

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