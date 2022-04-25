Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 116 Ada, 46 Parsel, BOLLU Mahalle/Köy, Taşınmazın kapama fındık bahçesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tinli, su tutmakapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup orta eğimli yapıdadır.
25 Nis 2022 - 11:37- Gündem Güncelleme: 25 Nis 2022 - 11:40
Kandıra'da 801 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 801 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.