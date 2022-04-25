İş kıyafeti satın alınacak

2022 Yılı Yazlık İş Kıyafetleri ile Kişisel Koruyucu Ekipmanları Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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