25 Nis 2022 - 12:41- Gündem G: 25 Nis 2022 - 12:42

İzmit Belediyesi, Lavanta Parkı’nda çalışmalarına hızla devam ediyor

Vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni sosyal yaşam alanları sunmaya devam eden İzmit Belediyesi, Lavanta Parkı’nda çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor
İzmit Belediyesi, Lavanta Parkı’nda çalışmalarına hızla devam ediyor mask

İzmit Belediyesinin Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçireceği Lavanta Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak alandaki çalışmalar tamamlandığında kafeterya binasının yanı sıra dinlenme alanları, fotoğraf çekilme noktaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ve lavanta alanı ile vatandaşların hizmetine açılacak. 

BÜYÜK BİR KISIM TAMAMLANDI

Toplam alanı 5 bin 100 metrekare olan Lavanta Parkı’nda çevre duvarları, bina ve terası, tüm sert zemin çalışmaları tamamladı. Ayrıca oyun grubu montajının da tamamlandığı alanda ana giriş ve yan giriş kapılarının yapım işi devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlara toprak ilavesi ve serimi, bitkilendirme ve çimlendirme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında Lavanta Parkı hem kente değer katacak hem de yeni bir nefes alanı olacak.
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25 Nis 2022 - 12:41 - Gündem

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