İzmit Belediyesi, Lavanta Parkı’nda çalışmalarına hızla devam ediyor

İzmit Belediyesinin Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçireceği Lavanta Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak alandaki çalışmalar tamamlandığında kafeterya binasının yanı sıra dinlenme alanları, fotoğraf çekilme noktaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ve lavanta alanı ile vatandaşların hizmetine açılacak.
BÜYÜK BİR KISIM TAMAMLANDI
Toplam alanı 5 bin 100 metrekare olan Lavanta Parkı’nda çevre duvarları, bina ve terası, tüm sert zemin çalışmaları tamamladı. Ayrıca oyun grubu montajının da tamamlandığı alanda ana giriş ve yan giriş kapılarının yapım işi devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlara toprak ilavesi ve serimi, bitkilendirme ve çimlendirme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında Lavanta Parkı hem kente değer katacak hem de yeni bir nefes alanı olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.