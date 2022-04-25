Alt sıralar bildiğiniz Gayya Kuyusu!

Kocaelispor için Manisa Futbol Kulübü maçı çok önemliydi. Kendisi gibi düşmemeye oynayan takımların amansız mücadelesi ve üst üste topladığı puanlar ligde kalma puan barajını artırdı. Birkaç hafta öncesine kadar 42-43 puan yeterli gibi görünse de barajın 45-46 puan seviyelerine çıkabileceği ağır basıyor.
MANİSA DA KAZANMAK ZORUNDAYDI
Son 4 takımın 1. Lig’e veda edeceği sezonda Kocaelispor’da ana hedef iç sahadaki 3 maçı da kazanmak ve en kötü 46 puanla ligi amorti etmek. İlk engel olan Manisa’nın da ilk 6 iddiasının sürmesi için Kocaelispor maçını kazanmaktan başka çaresi yoktu. Önümüzdeki hafta Bursaspor’u konuk edecek olan İzmir’in siyah beyazlı ekibinin Kocaelispor karşısındaki aynı mücadeleyi, azmi ve hırsı Bursa maçında da sahaya yansıtacağı umuluyor.
SIKINTI DEVAM EDİYOR
Bitime 4 maç kala alt sıralardaki yarış iyice kızışırken Balıkesir dışında lige kimin veda edeceği konusunda her hangi bir belirgin durum söz konusu değil. Bunun bilincinde olan TFF, önümüzdeki hafta maçlarının tümünü 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da başlatmayı kararlaştırdı. İşte düşmeme mücadelesi veren takımların kalan maçları.
KALAN MAÇLAR
KOCAELİSPOR – 40
Erzurum – D
Altınordu
Eyüp – D
Adana
GENÇLERBİRLİĞİ – 42
Denizli – D
Erzurum
Menemen– D
Ümraniye
KEÇİÖRENGÜCÜ – 41
Bandırma – D
Manisa
Erzurum – D
Ankaragücü
ALTINORDU – 41
Samsunspor – D
Kocaelispor – D
Balıkesirspor
Boluspor – D
DENİZLİSPOR – 39
Gençlerbirliği
Menemen
Ümraniye – D
Erzurumspor
BOLUSPOR – 38
Adanaspor – D
Samsunspor
Ankaragücü – D
Altınordu
MENEMENSPOR – 37
Tuzlaspor
Denizlispor – D
Gençlerbirliği
Bursaspor – D
BURSASPOR – 35
Manisa FK – D
Ümraniyespor
Bandırmaspor – D
Menemenspor
1. LİG PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Ankaragücü
33
20
6
7
53
28
66
2.
Ümraniyespor
32
19
6
7
54
31
63
3.
Bandırmaspor
32
17
4
11
47
28
55
4.
İstanbulspor
32
16
6
10
54
38
54
5.
Erzurumspor
32
15
9
8
51
36
54
6.
Eyüpspor
32
13
12
7
47
38
51
7.
Manisa FK
33
13
7
13
39
38
46
8.
Adanaspor
32
12
8
12
36
33
44
9.
Samsunspor
31
11
10
10
47
41
43
10.
Tuzlaspor
31
11
9
11
34
32
42
11.
Gençlerbirliği
32
12
6
14
36
46
42
12.
Keçiörengücü
32
11
8
13
38
42
41
13.
Altınordu
32
13
2
17
39
55
41
14.
KOCAELİSPOR
32
11
7
14
33
43
40
15.
Denizlispor
32
11
6
15
38
48
39
16.
Boluspor
32
10
8
14
34
40
38
17.
Menemenspor
32
8
13
11
39
50
37
18.
Bursaspor
32
9
8
15
34
46
35
19.
Balıkesirspor
32
3
3
26
23
63
12
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.