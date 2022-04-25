25 Nis 2022 - 13:12- Spor G: 25 Nis 2022 - 13:14

Alt sıralar bildiğiniz Gayya Kuyusu!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Alt sıralar bildiğiniz Gayya Kuyusu! mask

Kocaelispor için Manisa Futbol Kulübü maçı çok önemliydi. Kendisi gibi düşmemeye oynayan takımların amansız mücadelesi ve üst üste topladığı puanlar ligde kalma puan barajını artırdı. Birkaç hafta öncesine kadar 42-43 puan yeterli gibi görünse de barajın 45-46 puan seviyelerine çıkabileceği ağır basıyor.

MANİSA DA KAZANMAK ZORUNDAYDI

Son 4 takımın 1. Lig’e veda edeceği sezonda Kocaelispor’da ana hedef iç sahadaki 3 maçı da kazanmak ve en kötü 46 puanla ligi amorti etmek. İlk engel olan Manisa’nın da ilk 6 iddiasının sürmesi için Kocaelispor maçını kazanmaktan başka çaresi yoktu. Önümüzdeki hafta Bursaspor’u konuk edecek olan İzmir’in siyah beyazlı ekibinin Kocaelispor karşısındaki aynı mücadeleyi, azmi ve hırsı Bursa maçında da sahaya yansıtacağı umuluyor.

SIKINTI DEVAM EDİYOR

Bitime 4 maç kala alt sıralardaki yarış iyice kızışırken Balıkesir dışında lige kimin veda edeceği konusunda her hangi bir belirgin durum söz konusu değil. Bunun bilincinde olan TFF, önümüzdeki hafta maçlarının tümünü 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da başlatmayı kararlaştırdı.  İşte düşmeme mücadelesi veren takımların kalan maçları.

KALAN MAÇLAR

KOCAELİSPOR – 40

Erzurum – D

Altınordu

Eyüp – D

Adana

GENÇLERBİRLİĞİ – 42

Denizli – D

Erzurum

Menemen– D

Ümraniye

KEÇİÖRENGÜCÜ – 41

Bandırma – D

Manisa

Erzurum – D

Ankaragücü

ALTINORDU – 41

Samsunspor – D

Kocaelispor – D

Balıkesirspor

Boluspor – D

DENİZLİSPOR – 39

Gençlerbirliği

Menemen

Ümraniye – D

Erzurumspor

BOLUSPOR – 38

Adanaspor – D

Samsunspor

Ankaragücü – D

Altınordu

MENEMENSPOR – 37

Tuzlaspor

Denizlispor – D

Gençlerbirliği

Bursaspor – D

BURSASPOR – 35

Manisa FK – D

Ümraniyespor

Bandırmaspor – D

Menemenspor

1. LİG PUAN DURUMU

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.

Ankaragücü
33
20
6
7
53
28
66
2.

Ümraniyespor
32
19
6
7
54
31
63
3.

Bandırmaspor
32
17
4
11
47
28
55
4.

İstanbulspor
32
16
6
10
54
38
54
5.

Erzurumspor
32
15
9
8
51
36
54
6.

Eyüpspor
32
13
12
7
47
38
51
7.

Manisa FK
33
13
7
13
39
38
46
8.

Adanaspor
32
12
8
12
36
33
44
9.

Samsunspor
31
11
10
10
47
41
43
10.

Tuzlaspor
31
11
9
11
34
32
42
11.

Gençlerbirliği
32
12
6
14
36
46
42
12.

Keçiörengücü
32
11
8
13
38
42
41
13.

Altınordu
32
13
2
17
39
55
41
14.

KOCAELİSPOR
32
11
7
14
33
43
40
15.

Denizlispor
32
11
6
15
38
48
39
16.

Boluspor
32
10
8
14
34
40
38
17.

Menemenspor
32
8
13
11
39
50
37
18.

Bursaspor
32
9
8
15
34
46
35
19.

Balıkesirspor
32
3
3
26
23
63
12
 

25 Nis 2022 - 13:12 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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