Alt sıralar bildiğiniz Gayya Kuyusu!

Kocaelispor için Manisa Futbol Kulübü maçı çok önemliydi. Kendisi gibi düşmemeye oynayan takımların amansız mücadelesi ve üst üste topladığı puanlar ligde kalma puan barajını artırdı. Birkaç hafta öncesine kadar 42-43 puan yeterli gibi görünse de barajın 45-46 puan seviyelerine çıkabileceği ağır basıyor.

MANİSA DA KAZANMAK ZORUNDAYDI

Son 4 takımın 1. Lig’e veda edeceği sezonda Kocaelispor’da ana hedef iç sahadaki 3 maçı da kazanmak ve en kötü 46 puanla ligi amorti etmek. İlk engel olan Manisa’nın da ilk 6 iddiasının sürmesi için Kocaelispor maçını kazanmaktan başka çaresi yoktu. Önümüzdeki hafta Bursaspor’u konuk edecek olan İzmir’in siyah beyazlı ekibinin Kocaelispor karşısındaki aynı mücadeleyi, azmi ve hırsı Bursa maçında da sahaya yansıtacağı umuluyor.

SIKINTI DEVAM EDİYOR

Bitime 4 maç kala alt sıralardaki yarış iyice kızışırken Balıkesir dışında lige kimin veda edeceği konusunda her hangi bir belirgin durum söz konusu değil. Bunun bilincinde olan TFF, önümüzdeki hafta maçlarının tümünü 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da başlatmayı kararlaştırdı. İşte düşmeme mücadelesi veren takımların kalan maçları.

KALAN MAÇLAR

KOCAELİSPOR – 40

Erzurum – D

Altınordu

Eyüp – D

Adana

GENÇLERBİRLİĞİ – 42

Denizli – D

Erzurum

Menemen– D

Ümraniye

KEÇİÖRENGÜCÜ – 41

Bandırma – D

Manisa

Erzurum – D

Ankaragücü

ALTINORDU – 41

Samsunspor – D

Kocaelispor – D

Balıkesirspor

Boluspor – D

DENİZLİSPOR – 39

Gençlerbirliği

Menemen

Ümraniye – D

Erzurumspor

BOLUSPOR – 38

Adanaspor – D

Samsunspor

Ankaragücü – D

Altınordu

MENEMENSPOR – 37

Tuzlaspor

Denizlispor – D

Gençlerbirliği

Bursaspor – D

BURSASPOR – 35

Manisa FK – D

Ümraniyespor

Bandırmaspor – D

Menemenspor

1. LİG PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Ankaragücü

33

20

6

7

53

28

66

2.

Ümraniyespor

32

19

6

7

54

31

63

3.

Bandırmaspor

32

17

4

11

47

28

55

4.

İstanbulspor

32

16

6

10

54

38

54

5.

Erzurumspor

32

15

9

8

51

36

54

6.

Eyüpspor

32

13

12

7

47

38

51

7.

Manisa FK

33

13

7

13

39

38

46

8.

Adanaspor

32

12

8

12

36

33

44

9.

Samsunspor

31

11

10

10

47

41

43

10.

Tuzlaspor

31

11

9

11

34

32

42

11.

Gençlerbirliği

32

12

6

14

36

46

42

12.

Keçiörengücü

32

11

8

13

38

42

41

13.

Altınordu

32

13

2

17

39

55

41

14.

KOCAELİSPOR

32

11

7

14

33

43

40

15.

Denizlispor

32

11

6

15

38

48

39

16.

Boluspor

32

10

8

14

34

40

38

17.

Menemenspor

32

8

13

11

39

50

37

18.

Bursaspor

32

9

8

15

34

46

35

19.

Balıkesirspor

32

3

3

26

23

63

12

